Olay görüntüleri sızan Sıla'nın sarmaş dolaş olduğu erkek bakın kimmiş!



Basına sızan bu görüntülerin ardından gizemli erkeğin kim olduğu da belli oldu. Bilal Özcan'ın haberine göre; ünlü şarkıcının yanındaki isim Kerem Kanık! İkilinin 2012'den beri görüştükleri ve Sıla'nın fotoğrafların çekildiği gün ağladığı için de bu samimi görüntülerin ortaya çıktığı öğrenildi.