Olay görüntüleri sızan Sıla'nın sarmaş dolaş olduğu erkek bakın kimmiş!

Şarkıcı Sıla'nın önceki gün bir kafede sarmaş dolaş görüntülendiği gizemli erkeğin kim olduğu ortaya çıktı.

Olay görüntüleri sızan Sıla'nın sarmaş dolaş olduğu erkek bakın kimmiş!

Oyuncu Ahmet Kural'dan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra MasterChef yarışmasının jürisi Hazer Armani'yle bir arabanın içerisinde sarmaş dolaş görüntülenen Sıla, geçtiğimiz gün de başka bir erkekle yakalanınca gündeme bomba gibi düştü. Sıla'nın yanındaki gizemli erkeğin kim olduğu da ortaya çıktı.

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Olay görüntüleri sızan Sıla'nın sarmaş dolaş olduğu erkek bakın kimmiş!

Hayranları tarafından görüntülenen Sıla'nın yanındaki gizemli erkekle samimi halleri dikkatlerden kaçmamıştı. Görüntülerde ikilinin bir kafede oturduğu, yanındaki erkeğin Sıla’ya sarılarak öptüğü görülmüştü.

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Olay görüntüleri sızan Sıla'nın sarmaş dolaş olduğu erkek bakın kimmiş!


Basına sızan bu görüntülerin ardından gizemli erkeğin kim olduğu da belli oldu. Bilal Özcan'ın haberine göre; ünlü şarkıcının yanındaki isim Kerem Kanık! İkilinin 2012'den beri görüştükleri ve Sıla'nın fotoğrafların çekildiği gün ağladığı için de bu samimi görüntülerin ortaya çıktığı öğrenildi.

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Olay görüntüleri sızan Sıla'nın sarmaş dolaş olduğu erkek bakın kimmiş!

HAZER ARMANİ'YLE OLAY GÖRÜNTÜLER: Geçtiğimiz hafta Sıla ve Hazer Armani, arabanın arka koltuğunda kafa kafaya ve el ele uyurken kırmızı ışıkta kameralara takılmışlardı. İkilinin birlikte Sıla'nın Nişantaşı'ndaki evine gittiği ve Hazer Amani'nin eşinin bu buluşmadan habersiz olduğu iddia edilmişti.

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