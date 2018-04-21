Olay görüntüler! Zeynep Beşerler yarı çıplak siyahi bir erkekle...

Zeynep Beşerler ve kız arkadaşları bir partide yarı çıplak siyahi bir erkekle doyasıya dans etti. İşte o anlar...

ZEYNEP BEŞERLER KİMDİR? Zeynep Beşerler, 1 Ağustos 1979 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Babası avukat, annesi bir ilaç firmasının temsilcisiydi. Bir kız kardeşi vardır. Şarkıcı Sıla çocukluk arkadaşıdır.İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümü 3. Sınıftayken okulu bıraktı. Bir arkadaşının gece kulübünde tanıştığı yönetmen Sinan Çetinsayesinde reklam filmlerinde oynamaya başladı. ilk oynadığı reklam filmi Kinetix reklamıdır. Bu reklamdan sonra Number 1 TV'den gelen teklifi değerlendirip, moda, spor, yarış gibi birçok program yaptı.Tarkan'ın Dudu klibinde oynadı. O sıra Uğur Yücel'le tanıştı ve Alacakaranlık Kuşağı'nda oynamaya başladı.

2005 yılında "Ihlamurlar Altında" adlı dizide Bülent İnal, Tuba Büyüküstün,Sinan Tuzcu, Özge Borak, Billur Kalkavan, Nur Sürer, Erkan Bektaş, Fırat Tanış, Avni Yalçın ile birlikte oynadı.