Olay görüntü! Poposuna cinsel ilişki oyuncağı sıkıştı sonrası ise...

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki Saavedra mahallesinde çekilen görüntülerde çıplak bir adam sokakta, yoldan geçenlerin gözlerinin önünde koşmaya başlıyor. Bir benzin istasyonuna gelen adam acıtıyor diye bağırmaya başladığı ve acilen doktor çağırmak için bir benzin istasyonundaki işçilerden yardım istediği görülüyor. Bunun sebebi ise erkeğin cinsel oyuncağın poposuna sıkışması. Bu olay video kısa süre 10.000'den fazla kez görüntülendi.

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