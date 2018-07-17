Olay görüntü! Adnan Oktar'ın en büyük sırrı ifşa oldu

Kamuoyunda Adnan Hoca olarak bilinen Aktan Oktar'ın 'kedicikler'le birlikte gözaltına alınmasının ardından mide bulandırıcı onlarca iddia gündeme geldi. Oktar'ı kadınlarla cinsel ilişki yaşayamadığı çünkü kasık fıtığının buna izin vermediği iddia edildi. Adnan Oktar'ın gözaltında sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada ortaya çıkan görüntüler ise bu iddiayı doğruladı.

Fatih Altaylı'nın Habertürk'teki programına çıkan bir dönem Oktar’ın en yakın adamı Fırat Develioğlu ile yakın zamanda firar eden eski kedicik Ceylan Özgül Oktar'ın kadınlarla ilişkisini anlattı. Fatih Altaylı bugünkü köşesinde Develioğlu ve Ceylan Özgül ile yaptığı sohbeti şöyle özetledi:

PANTOLONUNUN İÇİNDE BASKET TOPU KADAR FITIĞI VARMIŞ... "Adnan Oktar’ın yıllardır tedavi edilmeyen bir kasık fıtığı varmış. Bu fıtık zaman içinde öylesine büyümüş ki, birkaç kiloluk bir hal almış ve şu anda sanki pantalonun içine bir basketbol topu koyulmuş gibi bir hale gelmiş. Bu yüzden de Adnan Oktar’ın hiçbir cinsellik yaşaması mümkün değilmiş. Tabii bu örgüt içinde çeşitli sapkınlıklar yapmasına da engel olmuyormuş..."

'VİDEOLARDA GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ...' Ceylan Özgül de programda, gözaltındaki haline dikkat çekip, "Son zamanlardaki videolarında da göründüğü gibi ciddi bir sağlık sorunu var. Cinsel hayatına şahit olmadım. Adnan Oktar cinsellikle ilgili işlerin içinde çok fazla olmak istiyor ama olamıyor. Bu nedenle de farklı yöntemler kullanıyor diye anlıyorum. Müridleri ile diğer kızlar arasında var tabi. Çok ilgileniyor, olmayı çok istiyor ama olamıyor da. Benim sömürülmem cinsel değil beyin yoluyla oldu."