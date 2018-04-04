Olay frikik! Arkadan el şakası yapınca kıyafetinin azizliğine uğradı

Meksikalı güzel sunucu Shanik Aspe, canlı yayınlanan televizyon programında oldukça zor anlar yaşadı. 31 yaşındaki Aspe, giydiği süper mini eteği ile program sırasında uzun süre frikik vermemek için uğraştı. Ancak program sırasında arkadaşının yaptığı el şakası yüzünden zor suruma düştü. Büyük şaşkınlık yaşayan güzel sunucu verdiği frikiği eli ile kapatarak durumu toparlayama çalıştı....

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