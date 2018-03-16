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Olacak O Kadar Ahmet Çevik kimdir kaza geçirdi sağlık durumu nasıl?

Olacak O Kadar Ahmet Çevik kimdir kaza geçirdi sağlık durumu nasıl?

Olacak O Kadar programının efsane oyuncusu Ahmet Çevik'in kaza geçirdiği ve apar topar ameliyata alındığı öğrenildi. Peki Ahmet Çevik kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Ahmet Çevik'in sağlık durumu nasıl? Ahmet Çevik'e dair merak edilen her şey İnternethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 16-03-2018 14:29 - Güncelleme: 16-03-2018 14:29

Levent Kırca ile özdeşlenen Olacak O Kadar programında senelerce rol alan Ahmet Çevik'ten kötü haber geldi.Yakın dostu ses sanatçısı Onur Akay, Ahmet Çevik'in düşerek şiddetli kafa çarpması nedeni ile tat ve koku alma duyularını kaybettiğini ve ameliyat olduğunu duyurdu.

Akay, ameliyat sonrası Ahmet Çevik'i ziyaret ederek fotoğraflarını çekti ve sosyal medya hesabından paylaştı.Tiyatrocunun sağlık durumu hakkında da bilgi veren Onur Akay, şunları söyledi;

"Tiyatrocu dostum Ahmet Çevik, görünmez bir kaza geçirdi ve ameliyat oldu. Düşerek şiddetli kafa çarpması nedeni ile tat ve koku alma duyularını kaybeden ve burnunda şekil bozukluğu oluşan arkadaşımı ziyaret ettim ve merak eden sevenleri için fotoğraflarını çektim. Acil şifalar"

AHMET ÇEVİK KİMDİR?  1972 yılında dünyaya gelen Ahmet Çevik İstanbul doğumlu. Levent Kırca ve Oya Başar Tiyatrosu ile tanınan Ahmet Çevik çalışmalarını Tümay Özokur Ajansına bağlı olarak sürdürüyor.

Bugüne kadar Olacak O Kadar, Bekarlık Sultanlık mı?, Ayrılsakta Beraberiz, Çarli İş Başında, Tatlı Hayat, Çifte Bela, İki Arada, Kendini Bırak Gitsin, Profesyonel Çaylaklar, İnadım İnat, Berberler, Dilan Gelin, Meçhule Gidenler, Rating Kasabası, Dönüş, Düello, Evimin Erkeği, Gemilerde Talim Var, Koçero, Töre, 46 Numara, Osmanlı Cumhuriyeti, Pulsar, Süper Kardeşler, Karımın Dediği Dedik Çaldığı Kontrbas, Arkadaşım Max, Delisin! Delisin! gibi bir çok projede rol almıştır.

Olacak O Kadar'ın efsane oyuncusundan kötü haber! Apar topar ameliyata alındı!Olacak O Kadar'ın efsane oyuncusundan kötü haber! Apar topar ameliyata alındı!Olacak O Kadar'ın efsane oyuncusundan kötü haber! Apar topar ameliyata alındı!Olacak O Kadar'ın efsane oyuncusundan kötü haber! Apar topar ameliyata alındı!HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

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