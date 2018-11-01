Okyanusların ısınma hızı son 25 yılda rekor seviyeye ulaştı

Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (BMHİP) sera gazlarının yaydığı ısının yüzde 90'ı okyanus ve denizler tarafından emildiğini açıklamıştı. Yapılan son araştırma ise 25 yıldır, her yıl küresel elektrik üretimi için gerekli olan ısının 150 katının okyanuslara gittiğini ortaya koydu. Bu oran, eski tahminlerin yüzde 60 üzerinde.

Bilim insanları uyarıyor

Araştırma sonuçları hem üretilen aşırı ısının, hem de bu ısının ne kadarının okyanuslara gittiğinin net biçimde anlaşılmasını sağlamış durumda.Bilim insanları, Dünya'nın karbondioksit salınımına karşı tahmin edilenden çok daha hassas olduğu uyarısını yapıyor.

Peki bu olayın sonuçları ne olabilir?

Araştırmacılar dünyanın ısınma hızını kontrol altında tutmanın beklenenden daha zor olabileceğini ifade ediyor.Princeton Üniversitesi'nden Laure Resplandy, "Paris İklim Değişikliği Anlaşması ile ortaya konan hedefleri yakalamak sandığımızdan da zor" diyor.

Dünya'da ortalama ısının sanayileşme öncesi döneme göre 2°C derece artmasının önüne geçmek için küresel karbon emisyonunun yüzde 25 oranında azaltılması gerektiği belirtiliyor. Bu oran, eski tahminlerin çok üzerinde.

Ekosistemi tehdit ediyor

Okyanuslara giden aşırı ısı, küresel sonuçları olan etkiler yaratıyor. Laure Resplandy, "Daha sıcak okyanuslar demek, daha az oksijen demek. Bu da ekosistemi tehdit eden bir durum" diyor.

Bir diğer etki de ısınan okyanusların küresel su seviyesini sanılandan daha hızlı bir biçimde yukarı çektiğini gösteriyor.

