Okuyunca sizi şoke edecek bilgilere hazır mısınız?

Ağırlıklı olarak günlük hayatımızın fiziki özelliklerini konu alan bu bilgiler belki size yeni ufuklar açmayacak ama kesinlikle birkaç dakika boyunca düşündürecek, ayrıca bu tür minik değişik bilgiler arkadaş ortamında havayı yumuşatmak ve yeni konular açmak için oldukça uygun... 1. İnsan günde 1 litreye yakın mukus yutar.
Ağırlıklı olarak günlük hayatımızın fiziki özelliklerini konu alan bu bilgiler belki size yeni ufuklar açmayacak ama kesinlikle birkaç dakika boyunca düşündürecek, ayrıca bu tür minik değişik bilgiler arkadaş ortamında havayı yumuşatmak ve yeni konular açmak için oldukça uygun... 2. Yaşınız aslında Güneş etrafında kaç kez döndüğünüzü gösteren bir rakamdır.
Ağırlıklı olarak günlük hayatımızın fiziki özelliklerini konu alan bu bilgiler belki size yeni ufuklar açmayacak ama kesinlikle birkaç dakika boyunca düşündürecek, ayrıca bu tür minik değişik bilgiler arkadaş ortamında havayı yumuşatmak ve yeni konular açmak için oldukça uygun... 3. Jurassic Park'ı bir daha izlediğinizde şunu hatırlayın, filmdeki dinozor sesleri çiftleşen kaplumbağaların sesleri kayıt edilerek yapılmıştı.
Ağırlıklı olarak günlük hayatımızın fiziki özelliklerini konu alan bu bilgiler belki size yeni ufuklar açmayacak ama kesinlikle birkaç dakika boyunca düşündürecek, ayrıca bu tür minik değişik bilgiler arkadaş ortamında havayı yumuşatmak ve yeni konular açmak için oldukça uygun... 4. İnsan embriyosunun oluşan ilk kısmı anüstür. Yani hepimiz aslında önce birer anüs olarak bu hayata başlıyoruz.
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