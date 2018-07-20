Okuyunca kanınız donacak bu ormana gelen insanlar birer birer...

Dünyanın en gizemli yerleri kuşkusuz büyük bir merak konusudur. Japonya'da bulunan Aokigahara adındaki intihar ormanı da kuşkusuz tuhaf olayların yaşandığı dünyanın en korkunç ormanlarından birisi. Buranın hikayesi kanınızı donduracak.

Dünya'nın çeşitli yerlerinde birçok korkunç yer bulunuyor. Kuşkusuz bunlardan biri de Japonya'da bulunan “Aokigahara” adındaki orman. Fuji Dağı'nda bulunan bu orman oldukça korkutucu bir hikayeye sahip. Bu korkutucu ormanda gerçekten çok tuhaf ve ürpertici olaylar yaşandığı söyleniyor. İnsanlar buraya gündelik yaşamın çok dışında ve farklı bir amaç için geliyorlar: İntihar etmek için! Twitter

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Çoğu kaynakta, burada intihar eden ilk kişinin Budist bir rahip olduğu söyleniyor. İddiaya göre kendini açlığa mahkum ederek arınmak isteyen bu rahibi, diğer Budist rahipler izlemiş ve bir ölüm bölgesi doğmuş. Bazıları ise ormanın lanetli olduğuna ve insanları ölüme çektiğine inansa da bu ormanın günümüzdeki ününe kavuşmasına sebep olan şey bir kitap. Seicho Matsumoto isimli Japon yazarın 1960’da yazdığı kitapta, karakterlerden biri bu ormanda intihar ediyor. Twitter

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Ormanın popülaritesiyle birlikte bu ormandaki intihar vakaları da artmaya başlıyor. Bu olayın ardından, Japon toplumunda zaten yaygın olan intihar neredeyse bir ritüele dönüşüyor. Hatta bu ormanı “Ölmek için harika bir yer” olarak tanımlayan “İntihar etme rehberi” isimli bir kitapçık bile basılmış. Twitter

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