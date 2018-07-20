Okuyunca kanınız donacak bu ormana gelen insanlar birer birer...

Dünyanın en gizemli yerleri kuşkusuz büyük bir merak konusudur. Japonya'da bulunan Aokigahara adındaki intihar ormanı da kuşkusuz tuhaf olayların yaşandığı dünyanın en korkunç ormanlarından birisi. Buranın hikayesi kanınızı donduracak.

Okuyunca kanınız donacak bu ormana gelen insanlar birer birer...

Dünya'nın çeşitli yerlerinde birçok korkunç yer bulunuyor. Kuşkusuz bunlardan biri de Japonya'da bulunan “Aokigahara” adındaki orman. Fuji Dağı'nda bulunan bu orman oldukça korkutucu bir hikayeye sahip. Bu korkutucu ormanda gerçekten çok tuhaf ve ürpertici olaylar yaşandığı söyleniyor. İnsanlar buraya gündelik yaşamın çok dışında ve farklı bir amaç için geliyorlar: İntihar etmek için!

19
Okuyunca kanınız donacak bu ormana gelen insanlar birer birer...

Çoğu kaynakta, burada intihar eden ilk kişinin Budist bir rahip olduğu söyleniyor. İddiaya göre kendini açlığa mahkum ederek arınmak isteyen bu rahibi, diğer Budist rahipler izlemiş ve bir ölüm bölgesi doğmuş. Bazıları ise ormanın lanetli olduğuna ve insanları ölüme çektiğine inansa da bu ormanın günümüzdeki ününe kavuşmasına sebep olan şey bir kitap. Seicho Matsumoto isimli Japon yazarın 1960’da yazdığı kitapta, karakterlerden biri bu ormanda intihar ediyor.

29
Okuyunca kanınız donacak bu ormana gelen insanlar birer birer...

Ormanın popülaritesiyle birlikte bu ormandaki intihar vakaları da artmaya başlıyor. Bu olayın ardından, Japon toplumunda zaten yaygın olan intihar neredeyse bir ritüele dönüşüyor. Hatta bu ormanı “Ölmek için harika bir yer” olarak tanımlayan “İntihar etme rehberi” isimli bir kitapçık bile basılmış.

39
Okuyunca kanınız donacak bu ormana gelen insanlar birer birer...

35.000 metrekarelik bir alana yayılı İntihar Ormanı, San Francisco’daki Golden Gate köprüsünden sonra dünyada en çok intihar edilen ikinci nokta. Yetkililer, teşvik edici olmaması adına artık sayı vermeseler de her yıl yaklaşık 100 kadar insanın burada intihar ettiği tahmin ediliyor. Tabii bu ormanı bitki örtüsü ve konumu nedeniyle gezmek isteyen birçok turist de var.

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro