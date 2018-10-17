Okumayı yazmayı kendisi öğrendi üniversite mezunlarının umut kapısı oldu

İstanbul, Konya, İzmir, Balıkesir, Bursa ve Gaziantep başta olmak üzere bir çok ile şube açtıklarını söyleyen 2 çocuk annesi Ayşe Emanet, “Şubemizi açmak için bize müracaat edenler arasında mimar, gıda mühendisi, dış ticaret uzmanı, halkla ilişkiler uzmanı, sosyoloji okuyan ve hemşireler de bulunmakta. Biz kıyafetten estetik uzmanlığına, gelinlikten ya da gece kıyafetlerinden kuaförlüğe kadar tüm hizmetlerin verildiği bir konsept hazırladık ve bu da çok ilgi gördü. Hedefimiz Türkiye’nin her yerinde şubeler açabilmek” dedi.