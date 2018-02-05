Okullar ne zaman kapanıyor 2018-Resmi MEB takvimi

Okullar ne zaman kapanacak 2018 sorusu özellikle öğrencilerin gündeminde. 15 günlük yarı yıl tatilinin ardından bugün tekrar okula başlayacak öğrenciler şimdi de okullar ne zaman kapanacak sorusunun yanıtını aramaya başladı bile. MEB takvimine göre okullar bu sene 8 Haziran cuma günü kapanacak. 2. dönemde kaç gün resmi tatil var sorunun yanıtı ise 2 gün. Öğrenciler ve öğretmenler 2. dönemde 23 Nisan ve 1 Mayıs'ta resmi tatil yapabilecekler.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okulların kapanma tarihi belirdi. Buna göreyazın tatil planı yapan veliler ve öğrenciler için açıklama geldi. İşte 2017 - 2018 eğitim öğretim yılı kapsamında belirlenen okulların kapanma tarihi yani yaz tatili net tarihi.

2018 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR: Bu sene 05 Şubat 2018 tarihinde sona eren Sömestr tatilinin ardından okullar açıldı. Yaz için plan yapanlar okulların ne zaman kapanacağı merak ediyor. MEB tarafından yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde okullar 08 Haziran 2018 cuma günü sona erecek ve öğrenciler uzun bir yaz tatiline girecek.

YAZ TATİLİNDEN SONRA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK: Yaklaşık 3 buçuk aylık yaz tatilinin bitmesinin ardından okullar Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği tarihe göre 17 Eylül 2018 pazartesi günü başlayacak. Özellikle tatil planı yapan veliler için uyarıda bulunan MEB ilk okula yeni başlayacak öğrenciler için okulların bir hafta önce açılacağı uyarısında bulundu.

BU DÖNEM HANGİ GÜNLER RESMİ TATİL OLACAK: İkinci dönem için resmi tatil günleri belirledi. Buna göre 23 Nisan ve 1 Mayıs okullar tatil olacak. 19 Mayıs cumartesi gününe denk gelmesi sebebiyle resmi tatil değil haftalık tatil olarak değerlendirilecek.

- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)

- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil

- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)

ÖNÜMÜZDEKİ SENE SABAHÇI ÖĞLENCİ SİSTEMİ DEĞİŞİYOR: Sabahçı ve öğlenci sistemi tamamen değişiyor. Artık öğrenciler okullarda tam gün eğitim alacak. Peki tam gün sistemi nasıl olacak? İşte öğrencileri üzen haberle ilgili akıllara takılanlar

Başbakan Binali Yıldırım, bir gazetecinin sorusu üzerine tam gün eğitimle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Tek tip değil, başka şey anlaşılabilir. Tam zamanlı eğitim. Yani öğlenciler, sabahçılar diye bir şey vardı ya. Hem sabahçıyım hem öğlenciyim. Öğlenleyin okulda olacaklar, yemeklerini yiyip aynen çalışanlar gibi. Nasıl işe gidiyorsun, sabah gidip akşam geliyorsun. Okula da sabah gidip akşam geliyorsun sistemine dönecek"