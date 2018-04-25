Okullar ne zaman kapanıyor 2018 MEB iş takvimi tablosu

Okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman alınacak ve 2018 yaz tatili tarihi ne zaman soruları yıl sonunun yavaş yavaş yaklaşması ile merak konusu oldu. 2018 yılında okullar 8 Haziran cuma günü kapanacak. MEB takvimine göre 2018-2019 eğitim yılı ise 17 Eylül'de başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK? YAZ TATİLİ NE ZAMAN: Yaz tatili planlarını yapmak isteyen öğrencilerin merak ettiği “okullar ne zaman kapanıyor?” sorusu Google'da sürekli arananlar listesinde yer almaya devam ediyor. 18 Eylül'de ilk ders gününe başlayan öğrenciler, 2017-2018 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatiline 19 Ocak Cuma günü girmiş ve yarıyıl tatili 4 Şubat 2018 tarihine kadar tatil yapmıştı. Öğrenciler 5 Şubat tarihinde başladıkları yeni dönemin ardından 8 Haziran 2018 tarihinde yaz tatiline girecek.

YAZ TATİLİNDEN SONRA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK: Yaklaşık 3 buçuk aylık yaz tatilinin bitmesinin ardından okullar Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği tarihe göre 17 Eylül 2018 pazartesi günü başlayacak.

RESMİ TATİLLER NE ZAMAN? BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN: 2017 yılındaki Kurban Bayramı 30 Ağustos ile birleştiği için 11 gün tatil yapma şansı bulan çalışan kesim, 2018'de de Kurban Bayramı'nda uzun bir tatil yapma şansına sahip olabilecek. Kurban Bayramı'nın arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Takip eden Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma ise resmi tatil. Dolayısıyla bu sene Kurban Bayramı'nda yine 9 günlük bir tatil gözüküyor. Ramazan Bayramı'nda 4 gün yapılacak tatilden iki buçuk ay sonra 9 günlük Kurban Bayramı tatili göze çarpıyor.

Resmi tatiller arasına son olarak eklenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, pazar gününe denk geldiği için ekstra tatil olmayacak. Cumartesi günü kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ise ekstra bir tatil yapılmayacak. 19 Mayıs'tan sonra bu kez sırada Ramazan Bayramı var. Ancak Ramazan Tatili'nde uzun bir tatil gözükmüyor. Arefe günü 14 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Dolayısıyla resmi tatil günleri perşembe öğleden sonra ile birlikte Cuma, Cumartesi ve Pazar. Çalışanlar, zaten iki günü hafta sonu olan 3.5 günlük bir tatille yetinmek zorunda.

2018 RESMİ TATİL GÜNLERİ

– 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil

– 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)

– 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

– 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

– 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

– 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)

– 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

– 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

– 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

– 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

– 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü)