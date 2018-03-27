Okullar ne zaman kapanacak 2018-MEB güncel iş takvimi

Okullar ne zaman kapanacak 2018 yılı yaz tatili tarihi ne zaman soruları özellikle havaların ısınması tatil planlarının başlamasıyla merak konusu oldu. 2018 yılında okullar 8 Haziran cuma günü kapanacak. MEB takvimine göre 2018-2019 eğitim yılı ise 17 Eylül'de başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK? YAZ TATİLİ NE ZAMAN: Yaz tatili planlarını yapmak isteyen bireylerin merak ettiği “okullar ne zaman kapanıyor?” sorusu Google'da sürekli arananlar listesinde yer almaya devam ediyor. 18 Eylül'de ilk ders gününe başlayan öğrenciler, 2017-2018 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatiline 19 Ocak Cuma günü girmiş ve yarıyıl tatili 4 Şubat 2018 tarihine kadar tatil yapmıştı. Öğrenciler 5 Şubat tarihinde başladıkları yeni dönemin ardından 8 Haziran 2018 tarihinde yaz tatiline girecek.

YAZ TATİLİNDEN SONRA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK: Yaklaşık 3 buçuk aylık yaz tatilinin bitmesinin ardından okullar Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği tarihe göre 17 Eylül 2018 pazartesi günü başlayacak.

MEB İŞ TAKVİMİ 2018 : 2017-2018 Eğitim - öğretim yılının 2. yarıyılı 5 Şubat 2018 tarihinde başladı. Veliler ve öğrenciler şimdiden yaz tatilinin halk diliyle 3 ay tatilin başlayacağı tarihi merak ediyorlar. Yaz döneminin tam başlangıcına denk gelen yaz tatili tatilinin başlangıç ve bitiş tarihi MEB tarafından sene başı MEB İş Takviminde belirlenmektedir.

2017-2018 eğitim öğretim yılının ilk dönem tatilinin sona ermesi ile birlikte milyonlarca öğrenci tarafından yaz tatili ne zaman başlayacak? sorusu gündeme gelmeye başladı.

Yarıyıl (Sömestr) tatili, 19 Ocak Cuma Akşamı saat 17.00'da başladı ve 5 Şubat Pazartesi Sabahında sona erdi.

2017-2018 eğitim öğretim yılı İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayıp 8 Haziran 2018 Cuma sona erecek. Böylece yaz tatili 8 Haziran 2018 tarihinde başlamış olacak.

2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz "Yaz tatilini kaldırma gibi bir düşüncemiz yok. Ancak yaz tatilini öğrencilerimize etkin bir şekilde vermek istiyoruz" dedi.

2018 RESMİ TATİL GÜNLERİ

YILBAŞI 1 GÜN 01 OCAK 2018 PAZARTESİ

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 1 GÜN 23 NİSAN 2018 PAZARTESİ

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ 1 GÜN 01 MAYIS 2018 SALI

ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 1 GÜN 19 MAYIS 2018 CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI AREFESi YARIM GÜN 14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE

RAMAZAN BAYRAMI 1 GÜN 15 HAZİRAN 2018 CUMA

RAMAZAN BAYRAMI 2 GÜN 16 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI 3 GÜN 17 HAZİRAN 2018 PAZAR

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ 1 GÜN 15 TEMMUZ 2018 PAZAR

KURBAN BAYRAMI AREFESİ YARIM GÜN 20 AĞUSTOS 2018 PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI 1. GÜN 21 AĞUSTOS 2018 SALI

KURBAN BAYRAMI 2. GÜN 22 AĞUSTOS 2018 ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI 3. GÜN 23 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI 4. GÜN 24 AĞUSTOS 2018 CUMA

ZAFER BAYRAMI 1 GÜN 30 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE

CUMHURİYET BAYRAMI 1 GÜN 29 EKİM 2018