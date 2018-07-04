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Okullar ne zaman açılacak 2018-2019 MEB eğitim yılı başlangıcı

Okullar ne zaman açılacak 2018-2019 MEB eğitim yılı başlangıcı

Okullar ne zaman açılacak, 2018/2019 eğitim öğretim yılı ne zaman başlacak sorularının yanıtı haberimizde. 8 Haziran cuma günü karnelerini alan ve 3 aylık uzun bir tatile başlayan öğrenciler MEB iş takvimine göre 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak. 18 Ocak 2019 Cuma günü 1. dönem sona erecek.

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Eklenme Tarihi: 04-07-2018 14:40 - Güncelleme: 04-07-2018 15:00

Okullar ne zaman açılacak 2018/2019 MEB iş takvimi yayınlandı.8 Haziran'da karnelerini alan ve yaz tatili yapan öğrenciler 3 aylık yaz tatilinin ardından yeni eğitim yılına 17 Eylül pazar günü başlayacak. 2018/2019 eğitim yılının ilk yarı yıl tatili ise 18 Ocak cuma günü başlanacak. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

MEB çalışma takvimi ile okulların ne zaman açılacağı ve ne zaman kapanacağı belirlendi. İşte MEB tarafından yapılan duyuru…

“Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Genelgede, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacağının, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yayımladığı genelge ile belirlendiği hatırlatıldı.

Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.”

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