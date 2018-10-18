Okuldan dönen öğrenci dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri böyle saldırdı

Misafir 18 Ekim 2018 11:09 Evlerde ve bahçelerde tasmasız ve zincirsiz köpek beslenmesi yasaklanmalı,uymayanlara çok ağır para ve hapis cezası verilmelidir.Sahipsiz köpekler de toplanmalı ve kısırlaştırılarak ölene dek bir alanda tutulmalıdır.