Okuldan dönen öğrenci dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri böyle saldırdı

Olay merkez Yıldırım ilçesinde yaşandı. 12 yaşındaki Abdulmetin F. ders bitimi evine gitmek için okuldan çıktı. Eve gidiş güzergahı üzerinde yürüyen Abdulmetin F. ve 2 arkadaşının önüne çıkan 4 köpek hırlamaya başladı. 3 çocuktan ikisi kaçmayı başarırken küçük çocuğun peşinden koşan köpekler küçük çocuğu duvar kenarında sıkıştırıp saldırdı. Çantasını savurup köpeklerden kurtulmaya çalışan küçük çocuk köpeklerden birinin üzerine atlaması ile yere düştü. Kalbinin üzerinden ve her iki bacağından ısırılan küçük çocuğun bağırmasından korkan köpekler korkup kaçtı.
Köpeklerin elinden kurtulup eve giden Abdulmetin F. durumu ailesine anlattı. Oğlunun yaralandığını farkeden baba Abdullah F. özel bir otomobille oğlunu hastaneye götürdü. Hastanede yapılan müdahalenin ardından uzun süre müşahede altında tutulan küçük çocuk bugün taburcu edildi. Üzerindeki şoku atamayan Abdulmetin F., yaşadığı dehşet dolu anları göz yaşları içinde anlattı.
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