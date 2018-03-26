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Okuldan atıldı müdür yardımcısını sırtından bıçakladı

Okuldan atıldı müdür yardımcısını sırtından bıçakladı

KAYSERİ'de disiplinsiz davranışları nedeniyle okuldan atılan 10. sınıf öğrencisi B.T., müdür yardımcısı Gülhan Şaşmaz'ı caddede yürüdüğü sırada sırtından bıçakladı.

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Eklenme Tarihi: 26-03-2018 14:59 - Güncelleme: 26-03-2018 15:35

KAYSERİ'nin merkez Melikgazi ilçesinde, disiplinsiz davranışları nedeniyle eğitim gördüğü okulla ilişiği kesilen 10'uncu sınıfı öğrencisi B.T., müdür yardımcısı Gülhan Şaşmaz'ı caddede sırtından bıçakladı. Tedaviye alınan Şaşmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu, öğrencinin gözaltına alındığı öğrenildi.

3 KEZ UYARILDI DÖNDÜNCÜDE ATILDI: Merkez Melikgazi ilçesinde bulunan Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Disiplin Kurulu, disiplinsiz davranışları nedeniyle 10'uncu sınıf öğrencisi B.T.'ye 3 kez uyarıda bulundu. Kurul, geçen ay, uyarılara rağmen disiplinsizliğe devam eden B.T.'nin okulla ilişiğini kesti. Öğrenci başka okula kaydını aldırdı.

CADDEDE YÜRÜRKEN SIRTINDAN 3 KEZ BIÇAKLADI: Disiplin Kurulu Başkanı ve Müdürü Yardımcısı Gülhan Şaşmaz, sabah saat 07.30 sıralarında okula gitmek için Millet Caddesi'nde yürürken, kendisini takip eden B.T. arkasından yaklaştı. B.T., Şaşmaz'ı sırtından 3 bıçak darbesiyle yaralayıp, kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK: Yaralı öğretmen, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülhan Şaşmaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, yaptığı çalışma sonrasında kaçan öğrenciyi yakalayarak gözaltına aldı.

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  • Misafir 26 Mart 2018 16:11 Açıklanan vergi zamları yine nüfusun en yoksul kesimlerinin cebini yakacak...

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