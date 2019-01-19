Okuldaki tacizi protesto eden öğrencilere skandal ceza! Hak ettikleri halde...

İlk ve ortaöğretim öğrencileri 18 Ocak'ta karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca öğrenci karnelerini alırken, Kadriye Moroğlu lisesinde yaşanan tacize karşı seslerini yükseltip eylem yaptıkları için haklarında disiplin cezası verilen öğrencilere, iddiaya göre, notları dolayısıyla teşekkür veya takdir belgesi almaya hak kazanmalarına rağmen bu belgeler verilmedi.

Olayı, eyleme katılan lise öğrencilerinden C., Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Okul yönetimi öğrencilere yönelik hasmane bir tutum içinde. Bu yanlıştan dönün" dedi.