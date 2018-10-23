Okulda kimyasal panik! Öğrenciler dışarı çıkartıldı

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KOCAELİ'deki Karamürsel Anadolu İmam Hatip Lisesi laboratuvarda kullanılmayan kimyasal maddeler lavaboya döküldü. Tuvaletten dumanların yükselmesi üzerine hizmetliye haber verildi. Okulda hizmetli olarak görev yapan İsmail Okur'un tuvalete girmesi ile patlama meydana geldi.
OKUL BOŞALTILDI
İsmail Okur, tuvaleti saran dumandan etkilendi. Görevliler 112 Acile haber verirken, okul önlem amacıyla boşaltıldı. Okula gelen 112 Acil ekibi İsmail Okur'u hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise önlem aldıktan sonra incelemelerde bulundu. Gaz maskesi takan itfaiyeciler tuvaleti havalandırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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