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Okulda kimyasal panik! Öğrenciler dışarı çıkartıldı

Okulda kimyasal panik! Öğrenciler dışarı çıkartıldı

Okulda laboratuvarda kullanılmayan kimyasal maddelerin lavaboya dökülmesi sonucu patlama meydana geldi. Olaya müdahale etmek isteyen hizmetli İsmail Okur, çıkan yoğun dumandan etkilendi. Okur, tedaviye alındı.

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Eklenme Tarihi: 23-10-2018 13:00 - Güncelleme: 23-10-2018 13:00

KOCAELİ'deki Karamürsel Anadolu İmam Hatip Lisesi laboratuvarda kullanılmayan kimyasal maddeler lavaboya döküldü. Tuvaletten dumanların yükselmesi üzerine hizmetliye haber verildi. Okulda hizmetli olarak görev yapan İsmail Okur'un tuvalete girmesi ile patlama meydana geldi.

OKUL BOŞALTILDI

İsmail Okur, tuvaleti saran dumandan etkilendi. Görevliler 112 Acile haber verirken, okul önlem amacıyla boşaltıldı. Okula gelen 112 Acil ekibi İsmail Okur'u hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise önlem aldıktan sonra incelemelerde bulundu. Gaz maskesi takan itfaiyeciler tuvaleti havalandırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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