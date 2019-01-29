Okulda büyük skandal Efe hayatını kaybetti annesine mektubu yürekleri dağladı

BURSA’da okulda başını direğe çarptıktan sonra öğretmelerinden izin isteyen ancak izin verilmediği iddia edilen Murat Efe evinde beyin kanamasından öldü. Acılı anne olayda okulun ihmali bulunduğunu belirtip şikayetçi oldu. Efe'nin daha önce annesine yazdığı mektup ise yürek dağladı.

Okulda büyük skandal Efe hayatını kaybetti annesine mektubu yürekleri dağladı

MUDANYA İlçesi Hatice İsmail Hakkı Kayan Ortaokulunda iddiaya göre 10 yaşındaki 5'inci sınıf öğrencisi Murat Efe Narin, teneffüs sırasında arkadaşlarıyla futbol oynarken başını kale direğine çarptı. Teneffüs zilinin çalması ile tüm öğrenciler okula girdi. Ders sırasında kulağında ve başında şiddetli ağrı hisseden küçük çocuk, öğretmeninden 'Başımı vurdum, kulağım ağrıyor' diyerek eve gitmek için izin istedi. Ancak küçük çocuğa izin verilmedi.

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Okulda büyük skandal Efe hayatını kaybetti annesine mektubu yürekleri dağladı

Okul çıkışı evine giden Murat Efe Narin akşam evde okulda yaşadığı olayla ilgili annesine bir şey anlatmadı. Annesiyle birlikte yemek yiyen ve bir süre bilgisayar oynayan Murat Efe, uykuya daldı. Sabah çığlık atarak uyanan küçük çocuk annesinin kucağında can verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

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Okulda büyük skandal Efe hayatını kaybetti annesine mektubu yürekleri dağladı

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Murat Efe Narin'in cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından İstanbul’da toprağa verildi.

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Okulda büyük skandal Efe hayatını kaybetti annesine mektubu yürekleri dağladı

Yaşadığı kabus dolu dakikaları anlatan anne Pervin Narin, oğlunun akşam ders çalıştıktan sonra uyuduğunu ve sabah çığlık atarak uyandığını söyledi.. Efe'nin kolları arasında son nefesini verdiğini belirten anne "Kalp masajı yaptım, suni teneffüs yaptım ama yaptığım an burnundan kan gelmeye başladı ve oğlum hayatını kaybetti. O sırada ben çıldırdım, sağlıklı çocuğa ne olabilir, yatarken hiçbir şeyi yoktu" dedi.

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