Okula giden çocuğun beslenme çantasında neler olmalı?

Okula gitmeden önce mutlaka kahvaltı yapılması gereklidir. Çocuklarda bu alışkanlığın kazandırılması gereklidir. Okuldaki besinler çok fazla sağlık şartlarına uygun değildir. Bu anlamada beslenme çantasına sağlıklı yiyeceklerin konulması okula götürülmesi ya da okuldayken daha sağlıklı yiyeceklerin tüketilmesi çok önem taşır çocuklarımız için.

Kaynak: cevapla.tv