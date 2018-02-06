  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Okula bazen pijamayla gidiyor çünkü...

Okula bazen pijamayla gidiyor çünkü...

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde 12 yaşında evlendirilen ve bir yıl sonra ilk çocuğunu doğuran 8 çocuk annesi Remziye Meçin (42), kendisine şiddet uygulayan 30 yıllık eşinden boşandı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 06-02-2018 12:55 - Güncelleme: 06-02-2018 12:55

2 odalı evde 4 çocukla hayata tutunmaya çalışan Meçin ailesi hayırseverlerin yardımlarını bekliyor. Remziye Meçin'in ilkokul 3'üncü sınıfa giden oğlu Habip Canpolaten'ın anlattıkları yürekleri burktu.

İlçede 2 gözlü bir evde, 4 çocuğu ile yaşam savaşı veren Meçin, "Eski eşim, nafaka vermemek için tüm mal varlığını yakınlarının üzerine geçirdi. Bu yüzden nafaka bile alamadım. Ailem ve yakınlarım dahil, hiçbir yetkili bana yardım etmiyor. Son aylarda kira bile ödeyemiyorum. Ders çalışmak isteyen oğluma kalem alamıyorum. Yırtık çanta ile okula giden çocuklarımla arkadaşları dalga geçiyor" dedi.

Silvan'da yaşayan Remziye Meçin, kendisine sık sık şiddet uygulayan 30 yıldır evli olduğu eşinden boşandı. 12 yaşında evlendirildiğini ve ilk çocuğunu 13 yaşında dünyaya getirdiğini anlatan Meçin, eşinden sürekli şiddet gördüğü ve huzur bulamadığı için 8 yıl önce ayrı yaşamaya başladıklarını ve geçen yıl da boşandığını söyledi. 4 kız çocuğu evlendiği için 2'si erkek, 2'si kız 4 çocuğu ile iki gözlü kiralık evde yaşam mücadelesi veren Remziye Meçin, yakınları dahil hiç kimsenin kendilerine yardım etmediğini söyledi. Çocuklarının ilk, orta ve lise eğitimine zor şartlar altında devam ettiğini söyleyen Meçin, şöyle konuştu:

"12 yaşındayken zorla evlendirildim. 30 yıl evli kaldığım eşimle sürekli tartışıyorduk. Şiddetli geçimsizlik yüzünden her gün kavga ediyorduk, dayak yiyordum. 8 yıl önce ayrı yaşamaya başladım, geçen yıl da boşandım. Eşim, bana nafaka vermemek için tüm mal varlığını mahkeme öncesi amcasının oğlunun üzerine geçirdi. Tek kuruş alamadım. Çocuklarını arayıp sormadığı gibi hiçbir yardım yapmıyor. 4 çocuğum evlendi kurtuldu. 4 çocuğumla ortada kaldım. 3'ü okuyor. Artık kiramı ödeyemiyorum. Ev sahibim zalim biri olsaydı çoktan bizi bu evden atardı. Çünkü ona kira veremiyorum. Elektrik ve su faturamı ödeyemiyorum. Çamaşır ve bulaşıkları elde yıkıyoruz. Büyük kızımın İşkur'da adı çıktı ama sildiler. Kimseye de soramadık. Çocuklarım diğer yaşıtları gibi beslenemiyor. İstedikleri hiçbir şeyi alamıyorum. Soğuk kış gününde evimizde soba yok, ısınamıyoruz. Ne soba var ne yakacak kömür. Yetkililere, devlet büyüklerine çağrıda bulunyorum. Bize yardım eli uzatsınlar."

Remziye Meçin'in ilkokul 3'üncü sınıfa giden oğlu Habip Canpolaten (9) ise yaşadıkları yoksulluk nedeniyle arkadaşlarının kendisiyle dalga geçtiğini belirterek, "Annem bize ne alırsa borçla alıyor. Okuldan geldiğimde ders çalışmak istesem de kalemim olmadığı için ödevlerimi yapamıyorum. Annem kalemi bile bakaldan borç ile alıyor. Çantam yırtık olduğu için arkadaşlarım benimle dalga geçiyordu. Sadece bir pantolonum var, annem onu yıkadığında ben okula pijamayla gidiyordum. Okuldaki arkadaşlarım bunun için de benimle dalga geçiyordu. Ben de okuldan ayrılmak istedim. Ama annem kabul etmedi beni ikna edip okula gönderdi. Derslerim çok iyi. Televizyonumuz olmadığı için izleyemiyorum. Çorabım, ayakkabım, hiçbir şeyim yok. Devletimizden yardım istiyoruz" dedi.

KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA: Silvan Kaymakamı Adem Çelik, Remziye Meçin'in evinin ziyaret edileceğini, öncelikli yardım listesinin hazırlanacağını, sosyal ekonomik durumu göz önünde bulundurularak, ailenin her türlü eksiğinin giderileceğini söyledi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Okula bazen pijamayla gidiyor çünkü... haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Ömer Almanya 06 Şubat 2018 14:43 Editör arkadas bu aileye biz halk olarak nasil yardim edecegimizi lütfen bildirirsen cok sevirinirim! Corbada bizimde bir tuzumuz olsun! O cocuklar okula basi dik gitmeli insallah bir aydinlat,a yaparsiniz

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat