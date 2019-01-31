Okul yüzü görmemiş ünlüler

Türkiye'nin en ünlü kadınlarından Demet Akalın ile Hollywood ünlüsüı Angelina Jolie'nin ortak yönü ne olabilir?

Okul yüzü görmemiş ünlüler

Bazı Hollywood ünlüleri herkesten farklı hayatlar sürdürdükleri gibi çocuklarını da farklı yetiştirmeyi tercih ediyorlar. Hatta bazıları bazı konularda sıra dışı kararlar bile verebiliyor. Tıpkı çocukların eğitimi konusunda olduğu gibi.

Size şaşırtıcı gelecek ama bazı ünlüler çocuklarını okula göndermek yerine özel öğretmenler tutup evde eğitmeyi tercih ediyor. Elbette bunun çeşitli nedenleri var. Kimi mesleği gereği dünyayı gezerken çocuklarını geride bırakmamak için kimi de okuldaki eğitimi yetersiz gördüğünden. Sonra bazıları bu kararlarından vazgeçiyor elbette. Gelin bakalım Hollywood ünlüleri çocuklarını nasıl eğitiyor.

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Okul yüzü görmemiş ünlüler

Hollywood'un rüya çifti Brad Pitt ve Angelina Jolie geçmişte, yani Brangelina olarak anıldıkları dönemde ilginç bir karar almışlardı. Ünlü çift, çocuklarını okula göndermek yerine evde eğitim vermeyi tercih etti. Bu durum da ünlü çiftin film çekimi için gittikleri her yere çocuklarını da götürmesiyle ortaya çıkmıştı.

ABD magazin basınında yer alan haberlere göre Jolie, eğitim sistemini 'berbat' bulduğunu gizlemiyor ve "çocuklarım hayatın içinde daha iyi eğitim görebiliyor" görüşünü savunuyor.

BACKGRID USA

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Okul yüzü görmemiş ünlüler

Büyük oğlu Maddox'ı bir süre New York'taki bir Fransız okuluna gönderen Jolie, bu konuda verdiği bir röportajda şunları söylemişti:" Farklı bir çağda yaşıyoruz ve eğitim sistemi bizim yaşam biçimimize, çocuklarıma pek de hitap etmiyor. Ben de her zaman onlara "ödevlerinizi çabuk bitirin çünkü dışarı çıkıp yeni şeyler keşfedeceğiz" diyorum."

Jolie, çocuklarının sınıfta oturmak yerine müzelere gitmesini, gitar çalmayı öğrenmesini ya da hoşlandıkları bir kitabı okumasını daha eğitici bulduğunu söylüyor.

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Okul yüzü görmemiş ünlüler

Brad Pitt de daha önce "Biz göçebe bir aileyiz, uluslararası çalışma planlarımız var" diyerek çocuklarının neden düzenli olarak belli bir okula gitmediklerini açıklamıştı.

Brangelina çiftinin büyük çocukları Maddox, Zahara ve Pax Thien bir dönem çiftin film çekimi için bulunduğu Prag'da bir okula devam etmişti.

Buna karşın, çiftin boşanmasından sonra anneleriyle kalan altı çocuk ana dilleri İngilizce dışında farklı diller öğreniyor. Jolie BBC Radio 4'te katıldığı Woman's Hour Takeover isimli programda verdiği röportajda çocuklarının hiçbirinin oyunculuğa ilgi duymadığını ancak dil öğrenmek konusunda oldukça başarılı olduklarını belirtti.

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