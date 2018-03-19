Okul yönetimini inandıramadı sınıfa gizli kamera yerleştirdi

SİVAS'ta, çocuğuna öğretmeni tarafından şiddet uygulandığını düşünen memur Hüseyin Y. (32), sınıfa gizli kamera yerleştirerek, kayıt yaptı. Öğretmenin, çocuklara yönelik sözlü şiddette bulunduğunun görüntülerden belirlenmesi üzerine okul idaresi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yasal ve idari inceleme başlatıldı. Veli hakkında ise 'okulda izinsiz görüntü kaydı yapmak'tan suç duyurunda bulunuldu.

Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde oturan Hüseyin ve Meral Aynur Y. (38) çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü, İnönü İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Y.E.Y. (6), anne- babasına A.Y. isimli kadın öğretmeninden şiddet gördüğünü ve sürekli hakarete maruz kaldığını söyledi. Çocuklarının şikayeti üzerine anne- baba, okula giderek, sınıf öğretmeni ve okul idaresicileriyle birkaç kez görüştü. Her görüşmede, aileye, çocuğun yalan söylediği ve böyle bir durumun söz konusu olmadığı anlatıldı. Bunun üzerine baba Hüseyin Y., internet üzerinden sipariş vererek, aldığı gizli kamerayı 2 hafta önce sınıfın ecza dolabına yerleştirip, kayıt yaptı. Hüseyin Y., fiziksel şiddet görüntüleri elde edemese de öğretmenin, çocuklara yönelik sözlü şiddette bulunduğunu ispatladı.

VELİDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Okul idaresi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili hem yasal hem de idari inceleme başlatıldı. Okul idarecileri ve öğretmenler ise Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunup, okulda izinsiz görüntü kaydı yapan veliden şikayetçi oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy da konuyla ilgili incelemenin sürdürüldüğünü söyledi.

  • Güncel 19 Mart 2018 15:04
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