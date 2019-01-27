Okul saatleri değişiyor mu Bakan Dönmez açıkladı

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez katıldığı televizyon programında okul saatleriyle ilgili alınan kararı açıkladı.
Bakanı Dönmez "Valiliklere bir talimat gönderip, okul saatleri ve mesai saatleri ile ilgili düzenleme yapılmasını istedik. Edirne ile Kars'ın eğitim ve mesai saatleri aynı olacak diye bir şart yok. Benim bildiğim kadarıyla da İstanbul'da eğitim saatler 8:30, 9.00 civarına kadar çekildi' dedi.İşte Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları:
Bugün gün içerisinde Antalya ve Isparta'da yaşanan doğal felaketler nedeniyle enerji verilemeyen yer kalmayacak.Yaz saati uygulamasında 2 yıl önce böyle bir karar almıştık. Bu kararın neden verildiğine dair gerekçe bulamadık. Bizim yapmış olduğumuz çalışmalar, kalıcı yaz saati uygulamasının daha verimli olacağını biliyorduk. Ancak biz bu konuyu İstanbul Teknik Üniversitesine çalışma yaptırdık. Sonuçlar kalıcı yaz saati uygulamasının enerji verimliliği bakımından daha iyi olacağını gördük. Okul saati illere göre değişebilir.
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