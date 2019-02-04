Okul karşılığı 700 milyon liralık hazine arsası! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzaladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Eğitim bakanlığı arasında Arsa Karşılığı Okul Yapımı Modeli başlatıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bunun için Batıkent Mehmet Akif İnan İlkokulu'nda "Hazine Taşınmazları Karşılığında Okul Yapılmasına İlişkin Protokol"ün imza törenine katıldı.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk törende protokele ilişkin şunları söyledi: -"Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla başlattığımız Arsa Karşılığı Okul Yapımı Modeli ile kaynak çeşitliliğimizi artırmış oluyoruz. Bu model bir yandan yeni eğitim yapılarının yükselmesine imkan tanırken bir yandan da Hazine taşınmazlarının yeni projelerle değerlendirilmesine imkan veriyor".





Bakan Selçuk, "Bütün iş adamlarımızı ve girişimcilerimizi, bu projeye davet ediyorum ve iştirak etmelerini temenni ediyorum" çağrısında bulundu.

700 milyon liralık hazine arazisi

Bakan Kurum, bu protokol kapsamında, MEB'in okul ihtiyacı olan illeri belirlediğini, Bakanlığın da toplamda 2 bin dersliğin yaptırılması karşılığında, arsa karşılığı inşaat yöntemiyle Hazine taşınmazlarını yüklenicilere devrettiklerini dile getirdi. Bu kapsamda illk etapta 20 ilde bin 400 derslik yapımı için 700 milyon lira değerinde Hazine taşınmazını belirlendi. İkinci etapta ise kalan 2 bin dersliği tamamlamak üzere ihtiyaç duyulan bölge ve illerde Hazine taşınmazlarını okul yapımına ayrılacak.

MEB okula bakanlık araziye karar verecek

MEB'in yaptırılacak okulların tip projelerini ve maliyetlerini belirleyeceğini anlatan Kurum, kendilerinin de imar planlarında ticaret, konut ve sanayi alanı olarak ayrılmış hazine arazilerini okul yapımı karşılığında yüklenicilere devredeceklerini söyledi.

Bir lira harcamadan 2 bin derslik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise "Bütçe kaynaklarıyla yapılacak okullara ilaveten Bakanlığımız olarak Hazine taşınmazları verilmek suretiyle biz de bir lira bütçe kaynağı kullanmadan, 2 bin dersliği ülkemize kazandırmış olacağız" dedi.

Okullarda sıfır atık

Sıfır Atık Projesi'ne de değinen Kurum, "Ülkemizde yaklaşık 64 bin 500 okulumuzun hemen hemen 7 bin 800'ünde sıfır atık uygulamasına geçmiş bulunuyoruz. Mehmet Akif İnan okulumuz da sıfır atık uygulamasına geçmiş okullarımızdan biri. Bu anlamda okul müdürümüzü, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı, TEMA ve Bakanlığımız arasında yapılan protokol çerçevesinde de 50 bin öğrencimize sıfır atık eğitimini ve bilincini kazandırmaya gayret gösteriyoruz." dedi.