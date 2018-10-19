Okul kantininde bıçaklı kavga: 2 öğrenci yaralı

MALTEPE Küçükyalı'daki bir lisenin kantininde öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, okul kantininde iki öğrenci grubu kavga etti. Kavgada iki öğrenci bıçaklandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI: Liseye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili öncelemesi sürüyor.

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