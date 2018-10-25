Okul çağındaki çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlıkları nasıl kazandırılır?

Çocuklar nasıl sağlıklı beslenmelidir. Çocukların bedensel ve zihinsel gelişimlerini tamamlamaları ileri yaşlarda sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmalarına destek olmak gerekir. Öncelikle öğretmen ve aile beraber hareket ederek kantin, okul çevresi, okul yemekhanesi ve evden getirilen besinler denetlenmelidir. Diğer aşama ise sağlıklı beslenme ile ilgili okullarda programlar yapılarak çocuklar eğitilmelidir.