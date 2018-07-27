  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Okuduğu kitapta aldatıldığını öğrenmişti! Kitabın yazarına büyük şok

Okuduğu kitapta aldatıldığını öğrenmişti! Kitabın yazarına büyük şok

Tesadüfen okuduğu kitabın yazarı A.I.’yla ilişkisi olduğu iddiasıyla konsoloslukta çalışan kocası U.G.’ye boşanma davası açan 6 yıllık evli, 2 çocuk annesi F.G., şimdi de kitabın yazarına 10 bin liralık tazminat davası açtı. F.G. ayrıca ihaneti öğrendiği kitabı mahkemeye delil olarak sundu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 27-07-2018 09:45 - Güncelleme: 27-07-2018 09:45

İstanbul’da yaşayan 6 yıllık evli 2 çocuk annesi F.G. (36), 2 evli insanın yasak ilişkisinin anlatıldığı kitabı okuyunca büyük bir şok yaşamıştı.

Kitaptaki karakterlerde eşi U.G. (38), yazar, kendisi ve çocuklarının anlatıldığını iddia eden F.G. kitabın yazarına 10 bin liralık tazminat davası açtı.

ALDATILDIĞINI ÖĞRENDİ BOŞNMAK İSTEDİ
F.G.'nin avukatı, dava dilekçesinde “Kitaptaki olaylar sanki yazarın başından değil de başkasının başından geçmiş gibi kurgu ile sunulmuştur. Kitapta yazarın müvekkilimin eşi U.G. ile olan ilişkisi anlatılmaktadır. Müvekkilimin eşinin babasının denizde boğulup ölmesinden, evinin tasvirine elinin terlemesinden, eşi U.G.’nin boyunun uzunluğuna, kullandığı cip ve gittiği kafeye kadar her şey kitapta yazıyordu. Eşi müvekkilimi kendi evlerinde aldatmıştır. Evdeki televizyondan, avizeye, yerdeki halıdan duvardaki desenli kâğıda kadar evin içi kitapta anlatılmıştır. Müvekkilim evde olmadığı zamanlar eşi yazarı eve alıp zina yapmıştır. Müvekkilim kitabın yazarının eşiyle olan ilişkisini, yazarın sosyal medya hesaplarında, aynı yerde ve mekânlarda paylaştıkları fotoğraflardan da tespit etmiştir. Bu fotoğraf karelerinde birlikte olmasalar bile yan yana oldukları bellidir. Müvekkilim F.G. daha sonra eşinin bu kitabı Twitter’dan paylaştığını görmüştür. Kitabın teşekkür kısmında ise açıkça eşi U.G.’nin adı yazılıydı. Yaşadığı olay karşısında büyük bir şok yaşayan müvekkilim, eşine derhal boşanmak istediğini söylemiştir” iddialarında bulunmuştu.

ALDATILAN KADIN YAZARI SUÇLADI
Tazminat davasının dilekçesinde de daha önce açtığı boşanma davasındaki iddialarını tekrarlayan F.G., evlilik birliğinin temelinden sarsılması neticesinde düştüğü bu durumda davalı yazar A. I.’nın rolünün büyük olduğunu ileri sürdü.

TUZ RUHUYLA TEHDİT
Yazar A.I.’nın evli olduğunu bildiği halde müvekkilinin eşiyle duygusal bir ilişkiye girdiğini iddia eden F.G.’nin avukatı dava dilekçesinde, “Davalının sorumluluğu, ahlaka ve adaba aykırılık nedeniyle gerçekleşen haksız fiilden kaynaklanmaktadır. Müvekkil kitabı okuduktan sonra eşiyle derhal konuşup boşanmak istediğini eşine söylemiştir. Ancak eşi müvekkili yüzüne tuz ruhu dökmekle tehdit etmiştir. Sıcak çay dolu bir bardağı müvekkilin yüzüne fırlatmıştır. Davalı müvekkilimin eşi tarafından şiddet görmesinden dolaylı olarak sorumludur.'' ifadeleri yer aldı.

TAZMİNAT DAVASI AÇTI
Dava dilekçesinde şu ifadeler yer aldı; ''Kitabında müvekkili hikaye malzemesi olarak kullanmış, müvekkilimin kişilik haklarına saldırıda bulunmuştur. Kadınlık gururu incinen müvekkili daha da paramparça etmiştir. Yaklaşık 16 yıldır sürmüş olan evliliği bile bile bu sadakatsizliğe ortak olduğundan müvekkilimin yaşadığı manevi üzüntüden davalının sorumlu tutulması gerekmektedir. İki çocuğu ile ortada kalan müvekkilin duyduğu büyük elem ve acı nedeniyle davalıdan 10 bin lira manevi tazminat talep etmekteyiz. Ayrıca müvekkilin hayatını karartan romanın incelenmesini istiyoruz. Öte yandan davanın gizli görülmesini ve dosyaya yayın yasağı konulmasını talep ediyoruz” 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Okuduğu kitapta aldatıldığını öğrenmişti! Kitabın yazarına büyük şok haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro