Oktay Kaynarca'nın menajeri tanıdık çıktı! Meğer Kurtlar Vadisi'nde oynamışlar

Hızır Çakırbeyli karakteri ile ATV ekranlarında yayınlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde büyük bir başarıya imza atan karizmatik oyuncu Oktay Kaynarca, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin 17'ncisi düzenlenen Yılın Yıldızları ödüllerinde ‘Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu’ ödülünün sahibi oldu.
Ödül töreninde kameraların karşısına yalnız geçmeyen Oktay Kaynarca'nın yanındaki isim menajeri Müge Ulusoy'du. Yıllar içinde büyük bir değişime imza atan Ulusoy, Kurtlar Vadisi'nin ilk bölümlerinde Oktay Kaynarca ile birlikte rol almıştı.
MÜGE ULUSOY KİMDİR?: 6 Mart 1972 yılında İzmir’de doğmuştur. Tam adı Ayşe Müge Ulusoy’dur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur.
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