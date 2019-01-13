Oktay Kaynarca'nın menajeri tanıdık çıktı! Meğer Kurtlar Vadisi'nde oynamışlar

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynayan Oktay Kaynarca, geçtiğimiz günlerde ödül aldığı bir törene menajeri ile katıldı.

Oktay Kaynarca'nın menajeri tanıdık çıktı! Meğer Kurtlar Vadisi'nde oynamışlar

Hızır Çakırbeyli karakteri ile ATV ekranlarında yayınlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde büyük bir başarıya imza atan karizmatik oyuncu Oktay Kaynarca, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin 17'ncisi düzenlenen Yılın Yıldızları ödüllerinde ‘Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu’ ödülünün sahibi oldu.

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Oktay Kaynarca'nın menajeri tanıdık çıktı! Meğer Kurtlar Vadisi'nde oynamışlar

Ödül töreninde kameraların karşısına yalnız geçmeyen Oktay Kaynarca'nın yanındaki isim menajeri Müge Ulusoy'du. Yıllar içinde büyük bir değişime imza atan Ulusoy, Kurtlar Vadisi'nin ilk bölümlerinde Oktay Kaynarca ile birlikte rol almıştı.

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Oktay Kaynarca'nın menajeri tanıdık çıktı! Meğer Kurtlar Vadisi'nde oynamışlar

Geceye Kurtlar Vadisi dizisindeki rol arkadaşı Müge Ulusoy ile katılan Kaynarca, "Eski rol arkadaşım, şimdiki menajerim", açıklamasını yaptı. Peki yıllar içinde hem mesleğini hem de imajını değiştiren Müge Ulusoy kimdir?

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Oktay Kaynarca'nın menajeri tanıdık çıktı! Meğer Kurtlar Vadisi'nde oynamışlar

MÜGE ULUSOY KİMDİR?: 6 Mart 1972 yılında İzmir’de doğmuştur. Tam adı Ayşe Müge Ulusoy’dur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur.

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