Oktay Kaynarca, ünlü futbolcunun eski eşiyle yakalandı

Alkol kontrolünde 0 promil çıkan ve evrakları kendisine teslim edilen Oktay Kaynarca, oradan ayrılmadan önce bir açıklama yaptı: “Sezer benim kardeşim gibidir. Zaten ya Emel’le (Müftüoğlu) gezerim ya da Sezer’le.” Oktay Kaynarca “Sezer benim kardeşim” dedi. Kontrolün ardından birlikte Bebek Angie’ye gittiler. Finali de Emirgan’daki Gizli Kalsın’da kardeş kardeş yaptılar.