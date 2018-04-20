Oktay Kaynarca, ünlü futbolcunun eski eşiyle yakalandı

Oktay Kaynarca, bir dönem ünlü futbolcu Oktay Derelioğlu ile evli olan Sezer Çakır'la görüntülendi. İkili habercileri görünce panikledi. Oktay Kaynarca, oradan ayrılmadan önce bir açıklama yaparak “Sezer benim kardeşim gibidir. Zaten ya Emel’le (Müftüoğlu) gezerim ya da Sezer’le.” dedi.

Oktay Kaynarca, ünlü futbolcunun eski eşiyle yakalandı

ATV2nin reyting rekoru kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Hızır Çakırbeyli' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, önceki akşam arkadaşı Sezer Çakır’la Ebru Gündeş’i dinlemek için Günay’a gitti. İkili, dönüşte Etiler’deki polis kontrolüne takıldı. Eski futbolcu Oktay Derelioğlu’ndan üç yıl önce boşanan Çakır, habercileri fark edince telaşlandı.

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Oktay Kaynarca, ünlü futbolcunun eski eşiyle yakalandı

Alkol kontrolünde 0 promil çıkan ve evrakları kendisine teslim edilen Oktay Kaynarca, oradan ayrılmadan önce bir açıklama yaptı: “Sezer benim kardeşim gibidir. Zaten ya Emel’le (Müftüoğlu) gezerim ya da Sezer’le.” Oktay Kaynarca “Sezer benim kardeşim” dedi. Kontrolün ardından birlikte Bebek Angie’ye gittiler. Finali de Emirgan’daki Gizli Kalsın’da kardeş kardeş yaptılar.

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Oktay Kaynarca, ünlü futbolcunun eski eşiyle yakalandı

Geçen yıl şarkıcı Halil Sezai ile görüntülenen Sezer Çakır’ın eski eşinden iki kızı var.

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Oktay Kaynarca, ünlü futbolcunun eski eşiyle yakalandı

Ayrıca Sezer Çakır, bir dönem ünlü futbolcu Oktay Derelioğlu ile evliydi.

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