Oktay Kaynarca Eşkiya Dünya'ya Hükümdar Olmaz'a ara veriyor! Sakatlığı...

Eşkiya Dünya'ya Hükümdar Olmaz dizisinin Hızır'ı Oktay Kaynarca önceki gün Etiler'de açılışı yapılan bir mekanda görüntülendi. Yakın dostlarının sahibi olduğu mekanda Kubat ve arkadaşları ile vakit geçiren Kaynarca'nın, mekan çıkışında ayağındaki bandaj dikkat çekti.
Ufak bir sakatlık yaşadığı ortaya çıkan Kaynarca, "Arkadaşlar menisküsümde bir sıkıntı oldu, biraz böyle gezmem gerekecek" dedi. Dizi setine engel olduğunu belirten usta oyuncu, "Maalesef biraz ara vermek zorunda kaldık" diyerek aracı ile oradan ayrıldı.
Kaynarca'nın sakatlığı EDHO hayranlarını oldukça korkuttu.
Mekanın açılış gecesine Kubat ve Özlem Yıldız'da katıldı.
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