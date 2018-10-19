Oktay Kaynarca Eşkiya Dünya'ya Hükümdar Olmaz'a ara veriyor! Sakatlığı...

Eşkiya Dünya'ya Hükümdar Olmaz dizisinin Hızır'ı Oktay Kaynarca önceki gün Etiler'de açılışı yapılan bir mekanda görüntülendi. Yakın dostlarının sahibi olduğu mekanda Kubat ve arkadaşları ile vakit geçiren Kaynarca'nın, mekan çıkışında ayağındaki bandaj dikkat çekti.