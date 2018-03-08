Oktay Kaynarca aslen nereli boşandığı eşi kimdir? Karısı üstsüz...

Oktay Kaynarca'yı Eşkiya dizisindeki Hızır Çakırbeyli rolü sebebiyle herkes Karadenizli biliyor. Oysa Oktay Kaynarca aslen Malatyalı'dır. Oktay Kaynarca'nın eşi deyince de akıllara doğrudan Özgü Namal geliyor. Ancak Oktay Kaynarca büyük aşkı Özgü Namal ile hiç bir zaman evlenmedi. Kurtlar Vadisi döneminde başlayan Oktay Kaynarca-Özgü Namal aşkı 2008 yılında bitti. Peki Oktay Kaynarca kiminle evlendi diye soracak olursanız. İsmi Melek Angun... 2012 yılında Oktay Kaynarca sürpriz bir kararla Melek Angun ile nikah masasına oturdu. Oktay Kaynarca eşi Melek Angun ile balayına çıkarken magazin dünyası sürpriz evliliği konuşuyordu.
MELEK ANGUN KİMDİR : Oktay Kaynarca'nın eşi olan Melek Angun reklam dünyasından bir isimdi. Oktay Kaynarca'nın dizisinin yayınlandığı kanalın reklam biriminde çalışan Melek Angun aynı zamanda tiyatro eğitimi alıyordu.
MELEK ANGUN ÜSTSÜZ ÇEKİLİNCE... : Oktay Kaynarca 2012 yılındaki sürpriz nikahın ardından eşi Melek Angun ile balayına çıkmıştı. Çifti bu balayından 'üstsüz' krizi ile döndü. Çiftin balayında fotoğrafları çekilmişti ve bu karelerden birinde Melek Angun üstsüzdü. Oktay Kaynarca medyaya yansıyan fotoğraflarını başbakana şikayet etmişti. Oktay Kaynarca'nın boşanma sürecine geçmeden önce oyuncu 'kimdir' aslen nerelidir o bilgileri de verelim.
OKTAY KAYNARCA NERELİ KİMDİR KAÇ YAŞINDA : Oktay Kaynarca'yı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki rolü sebebiyle herkes onu Karadenizli sanıyor. Oysa Oktay Kaynarca aslen Malatyalı'dır. Anne tarafından Elazığlı olan Oktay Kaynarca'nın anne ve babası gurbetçiydi. 6 kardeşi olan Oktay Kaynarca'ya anne ve babası Almanya'ya çalışmaya gittiğinde İstanbul'da babaanennesi baktı.
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