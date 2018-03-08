Oktay Kaynarca aslen nereli boşandığı eşi kimdir? Karısı üstsüz...

Oktay Kaynarca'yı Eşkiya dizisindeki Hızır Çakırbeyli rolü sebebiyle herkes Karadenizli biliyor. Oysa Oktay Kaynarca aslen Malatyalı'dır. Oktay Kaynarca'nın eşi deyince de akıllara doğrudan Özgü Namal geliyor. Ancak Oktay Kaynarca büyük aşkı Özgü Namal ile hiç bir zaman evlenmedi. Kurtlar Vadisi döneminde başlayan Oktay Kaynarca-Özgü Namal aşkı 2008 yılında bitti. Peki Oktay Kaynarca kiminle evlendi diye soracak olursanız. İsmi Melek Angun... 2012 yılında Oktay Kaynarca sürpriz bir kararla Melek Angun ile nikah masasına oturdu. Oktay Kaynarca eşi Melek Angun ile balayına çıkarken magazin dünyası sürpriz evliliği konuşuyordu.