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Oktay Gürtürk kimdir aslen nereli hayatı bilinmeyenleri

Oktay Gürtürk kimdir aslen nereli hayatı bilinmeyenleri

Oktay Gürtürk kimdir, aslen nereli, kaç yaşında soruları merak konusu oldu. Oktay Gürtürk'ün adı pek duyulmasa da sahne aldığı yerlerde sıkı takipçileri var. Aslen Elazığlı olan şarkıcı Oktay Gürtürk sanatçı olmayı şarkı söylemeyi daha küçükken kafasına koymuş. Peki düğünlerin aranan ismi olan Oktay Gürtürk hiç evlendi mi, çocukları var mı? İşte bilinmeyenleri

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Eklenme Tarihi: 13-04-2018 15:35 - Güncelleme: 13-04-2018 15:30

Oktay Gürtürk kimdir, aslen nereli, kaç yaşında soruları merak konusu oldu. Bugün Seda Sayam'ın konuğu olan Oktay Gürtürk pek magazin basınında yer almasa da aslında eğlencelin ve düğünlerin aranan ismi. Çıktığı mekanlarda ve sahnelerde hayran kitlesi oldukça fazla. Aşk hayatını gizli saklı, kameralar önünde yaşamayı sevmediğini söyleyen Oktay Gürtürk  aslen Elazığlı. Aşk Çiçeğim sarkısı ile tekrar yıldızı parlayan şarkıcının bilinmeyenleri...

Son dönemde Aşk Çiçeğim isimli parçayı yeniden düzenleyerek seslendiren Oktay Gürtürk sosyal medya’dan büyük beğeni ile karşılanmış ve müzik listelerini alt üst etmeyi başarmıştır. 2007 yılında Yiğit Yaralı Olur albümü ve Baboş parçası ile radyoların bir numarası olmayı başarmıştır. Çocukluk yıllarından beri müzik ile içiçe olan Oktay Gürtürk aslen Elazığ’lıdır.

OKTAY GÜRTÜRK MÜZİK HAYATINA GİRİŞİNİ SÖYLE ANLATIYOR: 4 yaşımdan beri şarkı söylüyorum. Musuki cemiyetlerinde başlayan müzik hayatım düğünlerde, (gülerek) çay partileri oluyordu eskiden, onlarla devam eden bir süreç. Cemiyetten sonra da tamamen profesyonel olarak 1900.. yılları söylesek (kahkaha ile) yaşımız ortaya çıkacak .. İlk şarkı söylemem ilkolkulda 23 Nisanda hiç unutmuyorum bir mumdur iki mumdur bu ne güzel bayramdır diye okuduğumuz :) türkülerle başladık. Sonra uzun yıllar yurdun her yöresinde ama ben asıl çok büyük hem maddi hem manevi hem de sanatsal açıdan büyük şeyler sağladığım Ankaradır. Müziğin müzik, sahnenin sahne olduğu dönemlerde ki sahneyi yaşamış, sahneye çıkmış şanslı insanlardan biriyim.

2007 de beni tamamen insanlara tanıtan yani şöhret dediğimiz “Yiğit Yaralı Olur” albümü. Bu şarkı beni milyonlaca insanlara ulaştırdı. Sonra Baboş türkümüz inanılmaz bir patlama oldu, bir çok kesim bu türkü ile beni hatırlamaya başladı. Benim için inanılmaz bir başarı sağladı.

ANKARA SANATÇISI MI: En önemli sanatçılar Ankaradan gelmiştir. Çünkü sahne hayatı Ankara da çok önemliydi. İbrahim abiler falan pavyondaydı, çok önemliydi yani. Çünkü Ankara’ daki insanlar İstanbulda müzik kültürü çok farklıydı. Eğlence yerleri yıllarca isim vermeyeyim yanlış anlaşılır. Etilerde yıllarca iş yaptılar. Ankara dinleyicisi gerçekten müziğe ve sanata önem veren insanlardı. Müzik dinlemeye gelirlerdi. Bakanlarda gelirdi. Sonra İstanbul ve Ankara arasında gelgitler başladı.

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