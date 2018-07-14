Oktar'ın villasında polisler bile şoke oldu! Tam 127 tane çıktı

Gerçekleştirilen operasyonla yakalanan Adnan Oktar'ın 127 kamerayı izlediği gizli kamera odasının fotoğrafı ortaya çıktı. Adnan Oktar grubuna gerçekleşen operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alınmış, grubun lideri Adnan Oktar kaçarken yakalanmıştı. Oktar'ın 127 kamerayı takip ettiği gizli kamera odasının fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafta her bir kameranın görüntülerinin geldiği ekranlar görülüyor.

İstanbul merkezli 5 ilde Adnan Oktar suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda önemli gelişmeler elde ediliyor. Özel Harekat birimlerinin katıldığı ve Mali Şube Müdürlüğü’nün yaptığı operasyonda, Çengelköy’deki villada önemli bir ayrıntı kamera görüntülerine yansıdı.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, sabah erken saatlerde düzenlenen baskın, polis tarafından kameraya kaydedildi. Görüntülerde Özel harekat ekiplerinin katıldığı operasyonda villada olanlar yere yatırılmış görülüyor. Polis villanın içine girdikçe önemli bir yer görüntülere yansıyor: Kamera odası...

TAM 127 TANE!

Kamera odasında villanın iç ve dış tarafına 127 kamera yerleştirdiği ortaya çıktı. 127 ekranın duvardaki görüntüsü, polisin çektiği videoya yansıyor. Kameraların aktif olduğu görülüyor...

İşte o anlar:

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