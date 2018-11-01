Öksüz'ü serbest bırakan hakimler ihraç edildi Sürpriz ise Sarıkaya oldu

Darbe girişiminin ardından 16 Temmuz sabahı Ankara'daki Akıncı Üssü yakınlarında yakalanan Adil Öksüz, 18 Temmuz'da getirildiği Sincan Batı Adliyesi'nde hakim Köksal Çelik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturmayı yürüten savcı Mehmet Yılmaz'ın karara itirazını da Asliye Ceza Hakimi Çetin Sönmez, delil yetersizliğinden reddetmiş, Öksüz 21 dakika kaldığı Sincan'daki adliyeden çıkarak kayıplara karışmıştı.
Hakim Çetin Sönmez, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan yargılandığı davada 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
SARIKAYA İTİRAFÇI OLMUŞTU
9 Kasım 2005 tarihinde PKK eski hükümlüsü Seferi Yılmaz'a ait Umut Kitabevi'nin bombalanması sonucu 1 kişi ölmüş, 1 kişi yaralanmıştı. Olay sonrası iddianame hazırlayan Savcı Ferhat Sarıkaya, iddianamede dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’ın da adını geçirince olay olmuştu. 15 Temmuz sonrası itirafçı olan Sarıkaya, Şemdinli iddianamesi için ‘Basiretim bağlanmıştı’ demişti. Sarıkaya son olarak Sincan adliyesinde görevliydi.
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