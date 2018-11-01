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Öksüz'ü serbest bırakan hakimler ihraç edildi Sürpriz ise Sarıkaya oldu

Öksüz'ü serbest bırakan hakimler ihraç edildi Sürpriz ise Sarıkaya oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi Adil Öksüz’ü serbest bırakan hakimler Köksal Çelik ve Çetin Sönmez ile Şemdinli İddianamesini hazırlayan Savcı Ferhat Sarıkaya’ı meslekten ihraç etti. 15 Temmuz sonrası itirafçı olan Ferhat Sarıkaya'nın ihraç edilmesi ise sürpriz oldu

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 16:48 - Güncelleme: 01-11-2018 17:15


Darbe girişiminin ardından 16 Temmuz sabahı Ankara'daki Akıncı Üssü yakınlarında yakalanan Adil Öksüz, 18 Temmuz'da getirildiği Sincan Batı Adliyesi'nde hakim Köksal Çelik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturmayı yürüten savcı Mehmet Yılmaz'ın karara itirazını da Asliye Ceza Hakimi Çetin Sönmez, delil yetersizliğinden reddetmiş, Öksüz 21 dakika kaldığı Sincan'daki adliyeden çıkarak kayıplara karışmıştı.

Hakim Çetin Sönmez, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan yargılandığı davada 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 

SARIKAYA İTİRAFÇI OLMUŞTU
9 Kasım 2005 tarihinde PKK eski hükümlüsü Seferi Yılmaz'a ait Umut Kitabevi'nin bombalanması sonucu 1 kişi ölmüş, 1 kişi yaralanmıştı. Olay sonrası iddianame hazırlayan Savcı Ferhat Sarıkaya, iddianamede dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’ın da adını geçirince olay olmuştu. 15 Temmuz sonrası itirafçı olan Sarıkaya, Şemdinli iddianamesi için ‘Basiretim bağlanmıştı’ demişti. Sarıkaya son olarak Sincan adliyesinde görevliydi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • 🌑 🌑 🌑 Şarapçı Şükrü 01 Kasım 2018 17:40 🌑 🌑 🌑 Nasıl bir memleket olduk yawu?... Artık Her hakime .................Her Savcıya acaba onlardan mı şunlardan mı yoksa bunlardan mı diye bakacağız !...........

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