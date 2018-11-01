Öksüz'ü serbest bırakan hakimler ihraç edildi Sürpriz ise Sarıkaya oldu

🌑 🌑 🌑 Şarapçı Şükrü 01 Kasım 2018 17:40 🌑 🌑 🌑 Nasıl bir memleket olduk yawu?... Artık Her hakime .................Her Savcıya acaba onlardan mı şunlardan mı yoksa bunlardan mı diye bakacağız !...........