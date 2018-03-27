Öksürük önemli hastalıkların habercisi mi öksürük nasıl geçer?

Öksürük üst ve alt solunum sistemi için koruyucu bir reflekstir. Ancak buna rağmen öksürük önemli hastalıkların habercisi olabilir. Zatürre, tüberküloz, koah, astım, kalp yetersizliği, akciğer kanseri gibi hastalıkların ilk belirtisi öksürük olabilir. İşte bilmeniz gerekenler...

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ergi Hysi öksürük hakkında yaptığı yazılı açıklamada, öksürüğün, üst ve alt solunum sistemi için koruyucu bir refleks olduğunu kaydederek, öksürük sayesinde, üst solunum yollarına giriş yapmak isteyen mikrobiyal veya alerjen ajanların uzaklaştırıldığını bildirdi. Aynı zamanda alt solunum yollarının temizleme mekanizmasının gelişmesinin de öksürük sayesinde mümkün olduğunu aktaran Hysi, buna rağmen öksürüğün önemli hastalıkların habercisi olabileceğini vurguladı.

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Hysi, "Soğuk havalar ile beraber hava kirliliğinin ve sigara içiminin artması öksürük şikayetlerini arttırdı. Zatürre, tüberküloz, koah, astım, kalp yetersizliği, akciğer kanseri gibi hastalıkların ilk belirtisi öksürük olabilir." değerlendirmesinde bulundu. Öksürüğün, "kuru" veya "balgamlı", süre olarak ise "akut" veya "kronik" olarak iki gruba ayrıldığını aktaran Hysi, bu rahatsızlığın 3'te 2'sinin üst solunum yolu enfeksiyonları, astım, bronşit ve reflü kaynaklı olduğu bilgisini verdi. Twitter

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Hysi, viral üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı öksürüğün tipik olarak kuru olduğunu ve gece saatlerinde arttığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı: Twitter

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