Öksürük önemli hastalıkların habercisi mi öksürük nasıl geçer?

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ergi Hysi öksürük hakkında yaptığı yazılı açıklamada, öksürüğün, üst ve alt solunum sistemi için koruyucu bir refleks olduğunu kaydederek, öksürük sayesinde, üst solunum yollarına giriş yapmak isteyen mikrobiyal veya alerjen ajanların uzaklaştırıldığını bildirdi. Aynı zamanda alt solunum yollarının temizleme mekanizmasının gelişmesinin de öksürük sayesinde mümkün olduğunu aktaran Hysi, buna rağmen öksürüğün önemli hastalıkların habercisi olabileceğini vurguladı.
Hysi, "Soğuk havalar ile beraber hava kirliliğinin ve sigara içiminin artması öksürük şikayetlerini arttırdı. Zatürre, tüberküloz, koah, astım, kalp yetersizliği, akciğer kanseri gibi hastalıkların ilk belirtisi öksürük olabilir." değerlendirmesinde bulundu. Öksürüğün, "kuru" veya "balgamlı", süre olarak ise "akut" veya "kronik" olarak iki gruba ayrıldığını aktaran Hysi, bu rahatsızlığın 3'te 2'sinin üst solunum yolu enfeksiyonları, astım, bronşit ve reflü kaynaklı olduğu bilgisini verdi.
Hysi, viral üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı öksürüğün tipik olarak kuru olduğunu ve gece saatlerinde arttığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:
"Çoğu zaman bu öksürüğe geniz akıntısı ses kısıklığı ve boğaz ağrısı eşlik eder. Alerjiye bağlı öksürükler ise benzer şekilde gece saatlerinde daha belirgin ve ataklar halindedir. Yoğun geniz akıntısı şikayeti de görülmektedir. Bahar aylarında başlayan mevsim değişimlerinde kendini belli eden ve beraberinde hapşırma, gözlerde yaşarma, kaşıntı gibi semptomların olması da alerjik öksürüğü düşündürmekte.
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