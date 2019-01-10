Öksürük hangi hastalıklarda görülür işte öksürüğün tedavisi

Dr. Yıldırım, öksürüğün aşırı miktarda yapılan sekresyonun atılmasını sağlayan ve akciğerleri koruyan bir refleks olduğunu ifade ederek, “Solunum sisteminin bir savunma mekanizması olan öksürük sağlıklı kişilerde nadiren görülür. Öksürük sadece akciğerlerden değil kulak zarı, burun, sinüsler akciğer zarı, mideden de başlayabilmektedir." dedi.

Öksürük hangi hastalıklarda görülür?

Çoğunlukla akciğer hastalıklarında görülmekle beraber kalp hastalıklarında da öksürük görülebilir. Öksürük şikayeti ile gelen bir hasta değerlendirilirken öncelikle öksürüğün süresi ve birlikte balgam olup olmadığı sorgulanmalıdır. Böylece öksürüğün akut ya da kronik olduğuna ve kuru ya da yaş olduğuna karar verilir. Kuru öksürük, balgamın eşlik etmediği öksürük tipidir. Klinikte en sık karşılaşılan ve sebebinin tespit edilmesinde zorlanılan öksürük tipi kronik kuru öksürüklerdir” dedi.



Nedenleri nelerdir?

En sık öksürük nedenlerinin viral üst solunum yolu enfeksiyonları, sinüzit, farenjit, bronşit, allerjik rinit, astım atakları şeklinde sıralanabileceğini vurgulayan Doktor Yıldırım, “Eğer öksürük süresi 8 haftayı geçmişse kronik öksürük olarak değerlendirilir. Sigara kullananlarda öksürük ise çok tipiktir. Kuru öksürük şeklinde başlayan yıllar içinde sigaranın bronşlarda yaptığı hasara bağlı olarak bol sekresyonlu, dolu tabir ettiğimiz şekle dönüşen öksürük mevcuttur. Öksürük sonrası sekresyon dışarı atılınca kişinin nefesinde rahatlama meydana gelir. Yine de sigara içenlerde gelişen öksürük mutlaka araştırılmalıdır. Şiddetli öksürük sonrası görülebilen komplikasyonlar; halsizlik, bulantı, kusma, öğürme, baş ağrısı, senkop ve inkontinanstır” diye konuştu.



Öksürüğün tedavi yöntemi

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Gülfem Yıldırım, öksürüğün tedavisi hakkında da bilgi vererek şöyle konuştu; “Öksürük akciğerlerin savunma mekanizması iken süresi uzadıkça yaşam kalitesini azaltabilmektedir. Bu nedenle büyük kısmı basit şikayete yönelik ilaçlarla tedavi edilebilir. Daha az bir kısmında ise antibiyotik tedavisi gerekir. Astıma bağlı öksürükte inhalerler ve alerji ilaçları kullanılır. Alerjili insanların dörtte birinde reflü vardır. Reflü tespit edilip tedaviye rağmen gece öksürükleri olan kişiler akşam yemeklerini az ve erken yemelidirler. Bu kişiler mutlaka yüksek yastıkla yatmalıdırlar.”