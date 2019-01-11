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Öksürüğe iyi gelen bu gıdaları tüketin

Öksürüğe iyi gelen bu gıdaları tüketin

Kış aylarına girmemizle birlikte akciğerlerdeki havanın geçirdiği deformasyondan kaynaklanan öksürüğü kesmek için hangi bitki çayları içilmelidir?

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Eklenme Tarihi: 11-01-2019 13:25 - Güncelleme: 11-01-2019 13:25

Azalan vücut direncinden dolayı soğuk havalarda çeşitli hastalıklara yakalanma riski artmaktadır. Hem bağışıklık sistemeni güçlendirmek hem de vücut direncini arttırmak için doğal besinlerin yanında bitki çaylarından da yararlanılabilir.

Özellikle antioksidandan, çeşitli vitamin ve minerallerden zengin olan bitki çaylarının tercih edilmesi soğuk algınlığı, gribal enfeksiyon, boğaz ağrısı, öksürük gibi hastalıkların görülme riskini azaltır. Vücutta görülen enfeksiyonların iyileştirilmesine yardımcı olur. Kuşburnu, ıhlamur, rezene, ekinezya, yeşil çay, hibiskus gibi bitki çayları şekersiz olucak şekilde içilebilir.

Kuşburnu; C vitamini açısından oldukça zengindir. Antioksidan içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riskini azaltır.

Ihlamur; öksürük kesici ve boğaz ağrısını azaltıcı etkisi bulunmaktadır. Aynı zamanda gribal enfeksiyonlara karşı da koruyucudur.

Rezene; C ve B vitaminleri; potasyum ve magnezyum gibi mineralleri içermektedir. Vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda hazımsızlık, gaz şikayeti gibi sindirim sorunlarına iyi gelir.

Ekinezya; bağışıklık sistemin güçlendirmesi sayesinde soğuk algınlığına yakalanma riskini azaltır. Aynı zamanda iltihap söktürücü özelliği de bulunmaktadır.

Hibiskus; güölü bir antioksidan kaynağıdır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Soğuk algınlığınının tedavi edilmesinde ve yüksek ateşin düşürülmesinde tercih edilebilir.

Yeşil çay; önemli bir antioksidan kaynağıdır. Bu sayede vücut direncini arttırır ve hastalıklara karşı koruyucu etki gösterir. Vücuttan toksin atımını desteklemesi sayesinde zararlı maddelerin ve mikropların vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar.

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