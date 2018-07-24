Oksana Shachko kimdir? FEMEN'in kurucusu Oksana Shacko neden intihar etti?

FEMEN grubu sıra dışı eylemleriyle gündeme gelen ve kadın hakları konusunda duyarlılığı ile bilinen bir grup... Bu grubu bugün gündeme taşıyan olay ise bir intihar... FEMEN'in kurucusu Oksana Shachko, Fransa'nın başkenti Paris'te hayatına son verdi. Oksana Shachko'nun neden intihar ettiği henüz açıklanmazken hakkındaki bilgiler merak edilmeye başlandı.

OKSANA SHACHKO KİMDİR?

FEMEN'in kurucusu olanOksana Shachko 31 Ocak 1987 doğumludur. Aynı zamanda oyuncu olan Shachko'nun memleketi Ukrayna'nın Khmelnytskyi şehridir.