Okan Çabalar kimdir dublörü yaralandı Organize İşler karıştı

Okan Çabalar kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Okan Çabalar'ın dublörü kim oldu soruları bir anda gündem oldu. Organize İşler 2'nin oyuncu kadrosuna giren başarılı oyuncu setin ilk günüde dublör krizi yaşadı. Camdan atlama sahnesinde dublör kullanan Okan Çabalar, yerine geçen dublörün yaralanması üzerine zor anlar yaşadı. Kısa bir krizin ardından set kaldığı yerden devam etti. Bu olay ise basında büyük ilgi gördü vatandaşlar Okan Çabalar kimdir araştırması yaptı, hayatını merak etti.

Yılmaz Erdoğan imzalı ‘Organize İşler 2: Sazan Sarmalı’ adlı filmin Balat’ta gerçekleştirilen çekimlerinin ilk gününde talihsiz bir kaza yaşandı. Filmin oyuncularından Okan Çabalar, camdan atlama sahnesinde dublör kullanırken, dublörün yaralanması sette panik yaşanmasına yol açtı. Kaza sonrasında çekimler kaldığı yerden devam ederken, filmin başrol oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ büyük bir üzüntü yaşadı.

OKAN ÇABALAR KİMDİR: Aslen İzmirli olan Okan Çabalar, 11 Ağustos 1980 tarihinde öğretmen bir anne babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. okuz Eylül Üniversitesinden iki yıllık satış yönetimi bölümünü okuyarak mezun oldu. Barmenlik, balıkçılık, satış danışmanlığı gibi işlerde çalıştı.

Tiyatro hayatına İzmir’de amatör tiyatro çalışmalarıyla başladı. Işıl Kasapoğlu‘nun İzmir’deki “Bir Varmış Hiç Yokmuş” adlı oyununun seçmelerine girdi, kazandı. Daha sonra . İzmir Sanat Tiyatrosu, Aysa Prodüksiyon Çocuk Tiyatrosu ve Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu’nda oyunculuk yaptı. Ardından prodüksiyon tiyatrosuna girdi. Gişecilikten tutun da afiş asmaya kadar birçok iş yaptı. Sonra oranın sahibi onu Sumru Yavrucuk‘la tanıştırdı. Onun asistanı oldu.

Sonra aklına bar tiyatrosu yapmak geldi. İstanbul‘a gelme kararı aldı. Bir oyun yazdı. Dört kişilik bir ekip, 15 gün içinde oyunu çıkardı ve oynadı. 2011 yılında “5’er Beşer” adlı tv dizisinde oynarken Gülse Birsel tarafından beğenilip yeni teklifler aldı.

Ata Demirer‘in baş rolünü oynadığı Eyyvah Eyvah ve Eyyvah Eyvah 2 filmlerinde rol aldı. 2010yılında BKM bünyesinde televizyonda yayınlanan Şen Yuva dizisinde oynadığı Tankut Sıkıcan karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı ve yine 2011 yılında televizyonda yayınlanan 5 er Beşer projesindeki oyunculuğu ve yarattığı tiplemeler ile dikkat çekti.

Okan Çabalar, 2012 – 2014 yılları arasında “Yalan Dünya” dizisinde Gülse Birsel‘in Çabalar için özel olarak yazdığı bir karakter olan Bünyamin’i canlandırdı. Dizide Altan Erkekli, Olgun Şimşek, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Rutkay Aziz, Gonca Vuslateri, Gupse Özay, Sarp Apak, İrem Sak, Füsun Demirel, Bartu Küçükçağlayan ile beraber oynadı.