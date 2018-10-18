Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüdü son haline bakın annesine benziyor

Okan Bayülgen'in Şirin Ediger ile olan evliliğinden dünyaya getirdiği kızı İstanbul Bayülgen, önceki gün annesiyle birlikte görüntülendi. 9 yaşına giren İstanbul'un annesine benzerliği dikkat çekti.

Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüdü son haline bakın annesine benziyor

Okan Bayülgen'in bir zamanlar sır gibi sakladığı kızı İstanbul, dün akşam annesiyle gittiği alışveriş merkezinde kameraların karşısına çıktı. 9 yaşında olan İstanbul'un annesine olan benzerliği gözlerden kaçmadı.

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Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüdü son haline bakın annesine benziyor

4 kere evlenip boşanan Okan Bayülgen Şirin Ediger ile de 2008 yılında evlenmiş ancak 2014 yılında boşanmıştı. Roma'da nikah kıyan eski çiftin 2009 yılında dünyaya gelen İstanbul isimli kızı buluyor. Boşanma sebeplerinin Okan Bayülgen'in yasak aşkı olduğu iddia ediliyor.

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Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüdü son haline bakın annesine benziyor

Okan Bayülgen'in kameralar karşısında göstermek istemediği kızı İstanbul, annesi ile gittiği bir giyim markasının Levent'te düzenlediği etkinlikteydi.

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Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüdü son haline bakın annesine benziyor

İşte Okan Bayülgen'in kızı İstanbul...

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