Okan Bayülgen'i kızdıran soru: O da kim oluyor

Okan Bayülgen 2016 yılında sunucu olarak yer aldığı Altın Kelebek ödül töreninde Sibel Can'ı diline dolamıştı. Can’ın ödülü almak için sahneye adeta uçarak çıktığını söyleyen Okan Bayülgen tam bu sırada büyük bir gafa imza atmıştı. Okan Bayülgen, “Sizin için kilolu diyorlar ama değilsiniz, öyle olsaydınız sahneye uçarcasına çıkamazdınız, onlara lanet olsun” şeklinde kurduğu cümle ödül töreninde buz gibi bir hava estimişti.