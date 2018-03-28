Okan Bayülgen'i kızdıran soru: O da kim oluyor

Okan Bayülgen ve sevgilisi Sevil Atasoy Nişantaşı'nda bir restoran çıkışında görüntülendi. Sibel Can'la barıştınız mı sorusu üzerine "Kim Sibel Hanım? Haaa yok yok" yanıtını verdi"

Okan Bayülgen'i kızdıran soru: O da kim oluyor

Okan Bayülgen 2016 yılında sunucu olarak yer aldığı Altın Kelebek ödül töreninde Sibel Can'ı diline dolamıştı. Can’ın ödülü almak için sahneye adeta uçarak çıktığını söyleyen Okan Bayülgen tam bu sırada büyük bir gafa imza atmıştı. Okan Bayülgen, “Sizin için kilolu diyorlar ama değilsiniz, öyle olsaydınız sahneye uçarcasına çıkamazdınız, onlara lanet olsun” şeklinde kurduğu cümle ödül töreninde buz gibi bir hava estimişti.

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Okan Bayülgen'i kızdıran soru: O da kim oluyor

Canlı yayında yaşanan bu gaf sonrası, Can durumu idare etmeye çalışmış, Bayülgen’in bu sözleriyle iltifat etmek mi istediği yoksa o sivri dilini mi kullandığı anlaşılmamıştı. Bu olaydan sonra ikilinin arası açılmıştı. Geçtimiz gün Okan Bayülgen, sevgilisi Sevil Atasoy'la öğle yemeği yediği Nişantaşı'ndaki bir restoran çıkışı görüntülendi. Fotoğraflarının çekilmesiyle yüzü asılan Bayülgen, televizyon programı yapmayı düşünmediğini belirterek, "Televizyonda yokuz ama mennunuz. Hayat sokakta" dedi.

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Okan Bayülgen'i kızdıran soru: O da kim oluyor

SİBEL CAN'LA BARIŞMAMIŞLAR: Bayülgen, Sibel Can'la barışıp barışmadığı şeklindeki soru üzerine "Kim Sibel Hanım? Haaa yok yok" yanıtını verdikten sonra sevgilisi Atasoy'la çevirdiği bir taksiye bindi.

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Okan Bayülgen'i kızdıran soru: O da kim oluyor

Öte yandan üzerindeki büyük beden haki renkli montu ve pijamayı andıran pantolonu üzerine çoraplarıyla görenleri şaşırtan Okan Bayülgen'in aksine Sevil Atasoy şıklığıyla dikkati çekti.

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