Okan Bayülgen'den olay gönderme ödülü alan sevişmeye koşuyor

BAU Radyo 3. Müzik On Air Ödülleri Töreni önceki akşam Bahçeşehir Üniversitesi’nde yapıldı. Yılın en iyilerinin seçildiği gecede 20 kategoride ödüller sahibini bulurken geceye ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne layık görülen Okan Bayülgen'in göndermesi damga vurdu. Yılın en iyilerinin seçildiği gecede 20 kategoride ödüller sahibini bulurken, gecenin sunuculuğunu ise Ceyhun Yılmaz üstlendi. ‘En İyi Erkek pop müzik’ sanatçısı Buray olurken, ‘En iyi kadın pop müzik’ sanatçısı Demet Akalın oldu. En iyi söz yazarı ödülü Oğuzhan Koç’a giderken, en iyi single ödülü ise Gülben Ergen’in oldu.

“SEVİŞMEYE VAKİT BULAMIYORUZ YA ÇÜNKÜ…” Bu durum davetliler tarafından her ne kadar tepki çekse de, ünlü isimlerin dakikalar içerisinde törenden ayrılmaları geceye gölge düşürmeye yetti. Bu durumu esprili bir dille sahnede eleştiren Okan Bayülgen, “Ödül törenlerini seviyorum. Görmediğim birçok arkadaşımı görüyorum bu vesile ile ama hemen ödülünü alan sevişmeye koşuyor. Sevişmeye vakit bulamıyoruz ya çünkü” demesi, dikkat çekti.

OKAN BAYÜLGEN KİMDİR? Okan Bayülgen 23 Mart 1964 İstanbul doğumludur. Hukuk ve gazetecilik eğitimi almış bir baba olan Ümit Bayülgen ile ressam olan bir annenin oğlu olarak doğmuştur. 1970'te anne ve babası boşanmış olan Bayülgen'in annesi İsmet Görgün ile evlenmişti. Daha sonra İsmet Görgün onu nüfusuna geçirmek isteyince soyadı farkında olmadan Görgün olarak değişmiştir; ama kendi isteğiyle mahkemeye başvurmuş ve babası olan Ümit Bayülgen'in soyadını tekrar almıştır. Ayrıca Ümit Bayülgen de ikinci defa evlenmiştir ve Okan Bayülgen'in babasının ikinci evliliğinden, Ozan Bayülgen ve Okşan Bayülgen adlı iki kardeşi vardır. Aynı zamanda anne tarafından, Elmalılı Hamdi Yazır'ın torunudur.



