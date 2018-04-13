Okan Bayülgen: Yanıma gel sevgilim

Ünlü şovmen Okan Bayülgen, önceki akşam sevgilisi Selin Atasoy'la beraber Karaköy'deki bir mekanda eğlendi.
"ÇEKİN YAVRULARIM"
Mekan çıkışı gazetecilerin kendisini beklediğini gören Okan Bayülgen, sevgilisi Selin Atasoy'a dönüp "Gel sevgilim, yakınıma gel. Çocuklar çeksin. Artık biz de alıştık, çekin yavrularım" dedi.
Geçtiğimiz günlerde kendisini görüntüleyen muhabirlerle tartışan Bayülgen, yine sinirlerine hakim olamamıştı. Mikrofon uzatan muhabirleri kendisini tahrik etmekle suçlayan Bayülgen, " terbiyesizler" diye bağırarak alışveriş merkezinden çıkmıştı.
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Okan Kaan Bayülgen. 23 Mart 1964, İstanbul Cihangir doğumlu, Türk şovmen, sunucu, sinema ve tiyatro oyuncusu, tiyatro ve klip yönetmeni, yapımcı, seslendirme ve fotoğraf sanatçısı.Hukuk ve gazetecilik eğitimi almış bir baba ileDEVAMI »
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