OHAL'in uzatılması Resmi Gazete'de

Türkiye genelinde uygulanan olağanüstü halin (OHAL) 19 Nisan'dan itibaren 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan kararda, ülke genelinde devam etmekte olan OHAL uygulamasının 19 Nisan saat 01.00'dan geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının TBMM Genel Kurulunda onaylandığı belirtildi.