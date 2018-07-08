OHAL'in son KHK'sı yayımlandı! Binlerce kişi ihraç edildi! İşte ihraç edilenlerin listesi

OLAĞANÜSTÜ Hal (OHAL) kapsamında 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Çeşitli kurumlarda görev yapan 18 bin 632 personel kamudan ihraç edildi. Kurumlarından daha önce ayrılan, TSK'dan 324, Emniyet Genel Müdürlüğünden 1167 ve jandarmadan 35 personelin rütbeleri 701 sayılı KHK ile alındı. KHK ile 4 Vali Yardımcısı ve 4 Kaymakam meslekten ihraç edildi. 148 personel ise kamudaki görevlerine iade edildi.

HANGİ KURULDAN KAÇ KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ... OHAL Kapsamında yayımlanan 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre; Emniyet Genel Müdürlüğünden 8 bin 998, Diyanet İşleri Başkanlığından 240, Dışişleri Bakanlığından 38, İçişleri Bakanlığından 31, Adalet Bakanlığı'ndan 1052, Dışişleri Bakanlığı'ndan 38, Sahil Güvelik Komutanlığı'ndan 192, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 3077, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1126, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 649 kişi ihraç edildi.

12 DERNEK 3 GAZETE 1 TELEVİZYON KAPATILDI... 199 akademisyen görevinden uzaklaştırıldı. 12 dernek, 3 gazete, 1 TV kapatıldı.

KİMLERİN RÜTBELERİ SÖKÜLDÜ... Kurumlarından daha önce ayrılan, TSK'dan 324, Emniyet Genel Müdürlüğünden 1167 ve jandarmadan 35 personelin rütbeleri 701 sayılı KHK ile alındı.

OHAL kapsamında çıkartılan 701 sayılı KHK ile 4 Vali Yardımcısı ve 4 Kaymakam meslekten ihraç edildi.

İŞTE KHK İLE İHRAÇ EDİLENLERİ VE GÖREV GÖNENLERİN LİSTESİ