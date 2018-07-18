OHAL yarın bitiyor! İşte rakamlarla OHAL...

Olağanüstü Hal (OHAL) yarın sona eriyor... OHAL kapsamında Kaç kişi kamudan ihraç edildi? Kaç kişi gözaltına alındı? Kaç kişi tutuklandı? Kaç kişi hakkında dava açıldı? Kaç kişi göreve iade edildi? İşte OHAL'in rakamlarla bilançosu...

OHAL yarın bitiyor! İşte rakamlarla OHAL...

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından 21 Temmuz'da ilan edilen ve yedi defa üçer aylığına uzatılan olağanüstü hal (OHAL) iki yılın ardından yarın sona eriyor. Peki 12 Eylül askeri darbesinden beri ilk defa ülke genelinde uygulanan iki yıllık OHAL'in bilançosu neler oldu? Kaç kişi kamudan ihraç edildi? Kaç kişi gözaltına alındı? Kaç kişi tutuklandı? Kaç kişi hakkında dava açıldı? Kaç kişi göreve iade edildi? İşte tüm ayrıntılarıyla OHAL bilançosu...

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OHAL yarın bitiyor! İşte rakamlarla OHAL...

2 YILDA 36 KHK YAYINLANDI... Anayasa'nın 121 maddesine göre OHAL döneminde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma yetkisi bakanlar kuruluna verildi. Bakanlar Kurulu, bu maddeden aldığı hakla 2 yıl süren OHAL boyunca, toplam 36 KHK yayınladı. Bu KHK'ların bazılarında on binlerce kişi işten çıkarılırken bazılarında ise evlilik programları yasaklandı, kış lastiğine dair düzenlemeler yapıldı. 16 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumunun ardından bunlara parlamenter sistemi düzenleyen yasaları cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uygun hale getirmek için çıkarılan uyum düzenlemeleri de eklendi. Muhalefet bu kararnamelerin bir kısmının Anayasa'ya aykırı olduğunu öne sürdü, CHP de iptal için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu. AYM ise KHK'ları inceleme yetkisi olmadığına karar verip iptal istemlerini reddetti.

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OHAL yarın bitiyor! İşte rakamlarla OHAL...

GÖZALTI SÜRESİ DÜZENLENDİ... 23 Temmuz 2016'da çıkarılan bir KHK ile gözaltı süresi 30 gün olarak belirlendi. Ocak 2017'de ise 7+7 güne indirildi. Savcılara gözaltındaki kişilerin avukatlarıyla beş gün boyunca görüşmesini engelleme imkanı veren düzenlemede aynı tarihte kaldırıldı. OHAL'in ardından uygulamaya girecek yeni uygulamaya göre bireysel suçlarda gözaltı 2 gn, örgütlü suçlarda 4 gün olarak belirlendi. Gerektiği takdirdi bu süre iki kez uzatılabilecek.

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OHAL yarın bitiyor! İşte rakamlarla OHAL...

160 BİN GÖZALTI... 70 BİNDEN FAZLA TUTUKLAMA... Bu kararnameler doğrultusunda resmi verilere göre 160 bin kişi hakkında gözaltı işlemi yapıldı, 70 binden fazla kişi tutuklandı, 155 bin kişi hakkında ‘silahlı örgüte’ üye olmak suçundan soruşturma açıldı.

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