OHAL ve Afrin'in görüşüldüğü kritik MGK sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Beştepe'de yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yaklaşık 4 saat 20 dakika sürdü. Milli Güvenlik Kurulunda, hükümete olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırıldı.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

Bildiride, Milli Güvenlik Kurulunda, hükümete olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırıldığı kaydedildi.

İZİN VERİLMEYECEK



Bildiride, "Türkiye'nin, sınırlarının hemen yanı başında bir terör koridoru oluşturulmasına ve bir terörist ordusu kurulmasına izin vermeyeceği, bu konuda gereken her türlü tedbirin alınacağı belirtilmiştir." ifadelerine yer verildi.

GEREKEN ADIMLAR ATILACAK



MGK bildirisinde, "Sınır emniyetimizi tahkim etmenin yanı sıra vatandaşlarımız ile bölge halkının can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ilk aşamada Suriye'nin batısından ülkemize yöneltilen tehditlerin bertaraf edilmesi için gereken adımların derhal ve kararlılıkla atılacağı vurgulanmıştır." denildi.

SİLAHLAR TOPLANMALI



ABD'nin PYD/PKK terör örgütüne desteği değerlendirilen bildiride şunlar kaydedildi:

"Terör örgütlerinin ülkemize yönelik açık tehdidi söz konusu iken NATO çatısı altında ve ikili ilişkilerimizde müttefikimiz olan bir devletin, güvenliğimizi dikkate almadan teröristleri ortak ilan edip silahlandırması üzüntüyle karşılanmıştır. Suriye'de DEAŞ ile fiili mücadelenin büyük ölçüde tamamlanmış olması sebebiyle PKK/PYD-YPG terör örgütüne verilen silah, araç ve gereçlerin gecikmesizin toplanması gerektiği kuvvetle vurgulanmıştır."

Öte yandan Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, olası Afrin operasyonuyla ilgili "Türkiye risk almaktan çekinmeyecektir!" dedi.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada, "OHAL 3 ay uzatılmıştır." dedi.

Bozdağ, MGK sonrası yapılan Bakanlar Kurulu'nda, MGK tavsiyesinin de dikkate alınarak, OHAL'in 3 ay daha uzatıldığını açıkladı.

AFRİN AÇIKLAMASI

Bozdağ, Afrin'e olası operasyonla ilgili şunları söyledi; Suriye'de sınır güvenliği gücü adı altında terörist bir ordu oluşturulması çabaları çok net görülüyor. Bu Türkiye için açık bir tehdittir. Türkiye kendi milletinin ve devletinin bekası söz konusu olduğu zaman riskleri ortadan kaldırmak için gerekeni yapacaktı. Türkiye Türk milletinin ve Türkiye devletinin bekası için riskleri ve tehlikeleri kaldırma noktasında daha büyük risk içeren adımları atmaktan çekinmeyecektir.

RUSYA'NIN İKNA EDİLİP EDİLMEDİĞİ SORUSU

"Rusya ile istişareler devam ediyor. Ancak Türkiye'nin kimseden icazet almayacak!"

BOZDAĞ'IN AÇIKLAMASINDAN SATIRBAŞLARI

"Bakanlar Kurulumuz, Milli Güvenlik Kurulu tavsiye kararı doğrultusunda Olağanüstü Hal uygulamasının 3 ay daha uzatılması hususunu değerlendirmiştir. Ve sonuç itibariyle 19 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Olağanüstü Hal'in 3 ay daha uzatılmasını benimsemiştir. Bu konuda hazırlanan tezkere TBMM Başkanlığına gönderilmiştir. TBMM Genel Kurulu'nun yapacağı

BÜYÜK RİSKLERİ GÖZE ALMAK GEREKEBİLİR

"Türkiye sınır güvenliği bakımından tarihinin en kritik döneminden geçiyor. Çok önemli tehdit ve risklerle karşı karşıya. Suriye'deki hadiseler, Türkiye'nin sınır güvenliği ve insanların mal ve can güvenliği bakımından önemli gelişmeler. Burada olup bitenlerin Türkiye'yi tehdit ettiğini görüyoruz. Özellikle son günlerde 'Suriye sınır güvenliği görev gücü' adında terörist bir ordu çabaları çok net bir şekilde gözüküyor. Bölgede terör koridoru oluşturulması ve sınır güvenliği adı altında ordunun oluşturulması ve desteklenmesi Türkiye'nin toprak bütünlüğü, sınır güvenliği, can ve mal güvenliği bakımından tartışmasız bir tehdittir. Bunu herkesin böyle görmesi lazımdır."

"Türk milleti ve devletinin bekası olduğu zaman riskleri ortadan kaldırmak, tehditleri yok etmelidir. Daha büyük riskleri göze almak gerekebilir."

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