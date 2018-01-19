OHAL tezkeresi kabul edildi 3 ay daha uzadı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 21 Temmuz 2016’da ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) altıncı kez 3 ay süreyle daha uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) tavsiyesi üzerine Bakanlar Kurulu’nda kararlaştırılan OHAL’in uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu’nda biraz önce tamamlandı.

AK Parti ve MHP’nin 'evet' oyu kullandığı tezkerenin kabulüyle OHAL, bu gece saat 01.00’den itibaren 3 ay daha uzatılmış oldu.

OHAL ve Afrin'in görüşüldüğü kritik MGK sona erdi