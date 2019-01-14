OHAL Komisyonu'ndan Mehmet Altan'a kötü haber!

OHAL Komisyonu, anayasayı ihlal suçundan hakkında dava açıldıktan sonra kanun hükmünde kararname (KHK) ile 30 yıldır çalıştığı İstanbul Üniversitesi'nden ihraç edilen Mehmet Altan'ın başvurusunu reddetti.

Altan hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) verdiği, tutuklanmasının ve hakkındaki kanıtların basın ve ifade özgürlüğüne aykırı olduğu, hak ihlali anlamı taşıdığı, gözaltına bile alınamayacağı yönündeki kararlarını dikkate almadı.

Son olarak Yargıtay Başsavcılığı'nın hazırladığı tebliğnamede, anayasayı ihlal suçundan yargılanamayacağı belirtilen Altan, avukatı Figen Çalıkuşu aracılığıyla, OHAL Komisyonu başkan ve üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Komisyon üyeleri hakkındaki ilk suç duyurusu olma özelliği taşıyan dilekçede, başkan ve üyelerin anayasaya aykırı hareket ettikleri belirtilerek, yargılanmaları istendi.